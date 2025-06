Belén Esteban se envenena tras su fracaso en TVE y estalla contra Telecinco: "¡Qué injusto!"

Belén Esteban está envenenada. Su fracaso en TVE, con el programa La Familia de la Tele, le ha hecho replantearse su futuro y hace unas semanas anunció que quería abandonar el mundo del espectáculo. Sin embargo, todavía quiere salir en televisión y no entiende que Telecinco le haya dado la espalda. Según ella, está vetada en Mediaset y ha estallado contra el grupo durante el concierto que Lola Índigo ha dado en Madrid.

Belén Esteban estaba invitada al espectáculo de Lola Índigo y antes de empezar posó para la prensa. Durante años se ha quejado de las cámaras, de los reporteros y de los paparazzi, pero ahora valora lo que ha perdido y quiere recuperar la atención de los medios. Esa a es la razón por la que ha arremetido contra dos reporteros de Socialité que, según su criterio, no la estaban enfocando bien.

Belén Esteban en el concierto de Lola Índiga. (Foto: Gtres)

«Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de Socialité? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿Quién da la orden de no grabarnos?», ha preguntado visiblemente molesta.

Belén sostiene que en Mediaset no quieren saber nada de ella ni de sus compañeros de Sálvame. No obstante, hay algunos tertulianos que formaban parte de este proyecto y continúan en Telecinco, como el paparazzi Antonio Montero o la colaboradora Terelu Campos.

Belén Esteban ataca a Telecinco

Belén Esteban no se ha mordido la lengua y le ha echado en cara a Telecinco que ahora no hablen de ella. «Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, que he dado 14 años de mi vida (en Sálvame). He ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos. Me parece feo e injusto». Ha comentado al respecto.

Al darse cuenta de la situación tan tensa que estaba creando, se dirigió a los reporteros de Socialité a los que había señalado y les dijo: «Vosotros no tenéis la culpa. No tengo nada contra vosotros, perdonadme. Te pido perdón a ti y a tu compañero porque no tenéis la culpa, pero ¿qué hemos hecho los de Sálvame? He ganado mucho dinero, pero ellos han ganado tres o cuatro veces más que yo».

El fracaso de Belén Esteban

Inés Hernand, María Patiño, Aitor Albizua y Belén Esteban en ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Belén Esteban y parte del equipo de Sálvame aterrizaron en TVE con La Familia de la Tele, un programa producido por la empresa que se encargaba del famoso espacio de Telecinco. El problema es que los espectadores no han respaldado el proyecto y apenas han conseguido superar el 5% de share, cuando lo mínimo que se requiere es un 8%.

Belén estaba convencida de que su nuevo espacio iba a ser un éxito. No era consciente de que está poniendo en práctica un modelo antiguo, repetitivo y desgastado. Ya ha dicho en varias ocasiones que quería abandonar la tele, pero nunca lo hace y ahora que tiene la oportunidad de hacerlo se lo ha pensado dos veces y ha acabado mordiendo la mano que le dio de comer. ¿Qué consecuencias tendrá esta salida de tono?