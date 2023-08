Belén Esteban desvela el importante paso que ha dado en su recuperación

En abril de 2022 sucedió algo en la vida de Belén Esteban que su familia no podrá olvidar: tuvo una fuerte caída en el plató de Sálvame. Se rompió la tibia y el peroné en pleno directo y fue intervenida de urgencia, pero eso no fue lo peor. Lo más doloroso fue la recuperación, lo recuerda como una auténtico tormento porque se define como una mujer «muy activa» y de un momento a otro se vio atada a una silla de ruedas. Tampoco podía dormir con su marido. La casa donde viven, situada en Paracuellos del Jarama, tiene dos plantas y su habitación está arriba.

Belén Esteban asegura que fue una de las peores etapas de su vida y sufrió mucho durante el proceso de recuperación. Iba a rehabilitación todos los días. Eso sí, su marido no se separó de su lado y Belén siempre ha dicho que gracias a esto ha tomado consciencia de lo enamorado que está de ella.

La operación fue muy compleja. Le pusieron 20 clavos y dos placas de 4.5 centímetros y se le quedó una cicatriz de 55 puntos. Todo esto le provocaba muchos dolores y debía tomar calmantes de forma regular. Por suerte su marido es sanitario y supo lo que tenía que hacer en cada momento. Afortunadamente todo esto ha quedado atrás y la que fuera colaboradora de Sálvame ha hecho un anuncio importante sobre su recuperación.

Belén Esteban en las inmediaciones de Mediaset / Gtres

El anuncio de Belén Esteban

Belén Esteban dio una entrevista para que todo el mundo entendiera por qué había estado tan deprimida. «Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí», aseguró. Insistió en que había estado bien acompañada, pero tuvo que cancelar todos los proyectos que tenía y la situación le terminó superando. «No quería ver a nadie, ni comer, ni hablar».

Un año después, la ex de Jesulín de Ubrique ha anunciado algo importante relacionado con su proceso de recuperación: por fin puede usar otro tipo de calzado. Después de la operación el médico le recomendó que solo usara zapatillas planas y así ha estado todo el tiempo. Atrás quedaron los tacones de infarto que lucía en sus entrevistas. La tertuliana ha estado mucho tiempo llevando zapatos deportivos. Hasta ahora.

Belén Esteban en sus redes / Intagram

«Qué contenta estoy, ya no llevo solo playeras», ha escrito en sus redes junto a una foto muy especial. Ha mostrado que llevaba puesto unas sandalias de color blanco muy adecuadas para el verano. No tienen plataforma y van bien sujetas al pie, pero puede utiliza otro tipo de complementos.

La situación de Belén Esteban en Mediaset

Es evidente que todo lo que hace Belén Esteban se convierte en noticia. Las redes han ardido tras el anuncio que ha hecho, a pesar de que ya no trabaja en Telecinco. La ex de Jesulín considera que en la cadena no se han portado bien con ella, ni con ella ni con su marido. Cree que están hablando de una crisis matrimonial que nunca ha existido solo para generar contenido y no entiende el motivo.

«A Sálvame no nos querían, ¿no? Pues dejad de hablar de nosotros. ¡Suerte! ¡Que veo que las cosas no van tan bien!», ha declarado recientemente. Ha hecho alusión al bajón de audiencia que ha experimentado Telecinco desde que ni ella ni sus compañeros están en la cadena.