Belén Esteban bloquea definitivamente a las Campos: "Estoy dolida"

Belén Esteban ha concedido una entrevista en la que ha hablado de varios aspectos de su vida. Con la naturalidad que tanto la caracteriza, la empresaria también se ha pronunciado sobre en qué punto se encuentra su relación con el clan Campos. En cuanto a Terelu Campos ha asegurado que la tiene bloqueada al igual que a Carmen Borrego y a Alejandra Rubio.

«Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa por ella y le escribo a Carmen y le pregunto dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que no fuera», ha comenzado explicando Belén.

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: Canal Quickie)

«Pero después vi las imágenes y a algunas personas y no entendí que yo no pudiera ir… Pues lloré claro, pero porque el fallo lo tuve yo. Tenía que haberme presentado allí sin preguntarle a nadie y se acabó, porque Teresa era mi amiga», ha asegurado, dolida. «A los pocos días sale el embarazo de Alejandra y escribo a Terelu y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco. Me dice que se encuentra desbordada y que no me coge el teléfono porque está mal de la voz», ha continuado explicado Esteban.

Belén Esteban continuó realizando llamadas a Terelu, pero sin éxito alguno de hablar con ella. Por ese motivo decidió bloquearla. Tras estas declaraciones, la colaboradora ha soltado una reflexión. «Los que estamos en Canal Quickie no le interesamos nada», ha dicho en unas declaraciones a la revista Semana.

Belén Esteban en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Belén también ha hablado de Carmen Borrego y ha asegurado que ha sufrido una gran decepción. «Cuando Terelu estaba enfadada con ella por su enfrentamiento con Alejandra, la que apoyó a Carmen fui yo. Y luego le escribo por la misa de su madre y ni me contesta», ha contado al mismo tiempo que ha confesado que también ha bloqueado a Alejandra. «La llamé y no me lo cogió», ha dicho. «He bloqueado a las tres, pero creo que les importa una mier… Es que yo las veo y no las voy ni a saludar. Estoy dolida», ha insistido.

Alejandra Rubio, María Teresa y Terelu Campos y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

Sobre Jesulín de Ubrique

No solo ha hablado de su relación con las Campos, sino que también se ha pronunciado sobre su ex, Jesulín de Ubrique y la relación que mantienen en la actualidad. «Él nunca contesta. Yo le mando WhatsApp porque tenemos en común a esa persona que sigue estudiando, no trabajando, que conste», ha contado.