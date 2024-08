Belén Esteban anuncia el fallecimiento de una de sus grandes amigas: "Gracias por querernos"

Belén Esteban se ha convertido en una de las protagonistas de este fin de semana por un triste motivo: ha muerto una de sus grandes amigas. Ha sido la colaboradora la que ha comunicado la mala noticia en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.1 millones de seguidores. Exactamente ha publicado: «Mi Baby, cuánto que agradecerte. Gracias por querernos como nosotros a ti. Descansa en paz. Te quiero». También ha acompañado estas palabras de una fotografía para rendir un bonito homenaje a la fallecida.

No ha dado más datos, simplemente ha aprovechado su influencia en las redes sociales para comunicar la pérdida a la que debe hacer frente este verano. Por todos es conocido que la colaboradora disfruta de un gran grupo de amigos, de hecho algunos han terminado haciéndose famosos, como por ejemplo Mariví, quien dio la cara por ella durante el tiempo que estuvo en Gran Hermano VIP.

El mensaje de Belén Esteban. (Foto: Instagram)

Belén Esteban utiliza sus redes sociales para conectar con su querido público. Lleva más de 20 años siendo una estrella de la pequeña pantalla, aunque hace unos meses perdió su puesto en Telecinco y su repercusión ha cambiado ligeramente. Ahora sigue trabajando de colaboradora, pero en TEN, un canal que puede verse en la TDT.

Belén sigue ejerciendo su profesión con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de Sálvame. Estos empresarios audiovisuales han creado una nueva productora llamada Fabricantes Studio que está detrás de Ni que fuéramos, un espacio que resucita el espíritu del famoso programa que presentaba Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco.

Ni que fuéramos ha desaparecido temporalmente de la parrilla de TEN porque sus colaboradores están disfrutando de la temporada estival. El proyecto volverá a principios de septiembre, pero Belén no ha aguantado más y ha comunicado la muerte de su amiga a través de Instagram.

Belén Esteban publica una foto de Andra Janeiro

Después de romper su relación con Jesulín de Ubrique, la colaboradora se sentó en numerosos platós de televisión y dio muchas entrevistas en publicaciones destinadas a la crónica social. Contó cómo era el comportamiento del torero con Andrea, la hija que tienen en común. El problema es que la joven no quiere ser famosa y cuando alcanzó la mayoría de edad le pidió a su madre que cambiase esta costumbre.

Última foto de Belén Esteban con Andrea Janeiro. (Foto: Instagram)

Belén ha dejado de mencionar a su hija, pero hace pequeñas excepciones, como por ejemplo cuando anunció que había acabado sus estudios universitarios. La hermana de Julia Janeiro ha estado un tiempo fuera de España: primero en Reino Unido y después en Inglaterra. Esteban asegura que este esfuerzo ha merecido la pena, pero admite que tiene ganas de volver a verla

«Hija mía qué ganas de repetir esta foto. Lo mejor de mi vida eres tú», ha escrito la tertuliana junto a una imagen donde se ve a Andrea de espaldas. Esto quiere decir que, a pesar de haber completado su formación académica, la joven se encuentra lejos de Madrid.

El lado más sincero de Belén Esteban

A pesar de estar de vacaciones, la colaboradora continúa encabezando proyectos. Hace dos días compartió una entrevista que ha dado en un pódcast donde muestra su lado más sincero. «Yo he ganado dinero vendiendo mi vida», admite sin ningún complejo. No obstante, todo lo que ha conseguido no es nada comparado con el amor que recibe por parte de su entorno.

«Lo que siempre he querido es formar una familia». Esta frase es fundamental para entender el momento que está atravesando Belén tras la pérdida de su amiga.