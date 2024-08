La impresionante evolución física de Belén Esteban a través del paso del tiempo

La vida de Belén Esteban ha cambiado mucho en los últimos tiempos. El punto de inflexión fue la mayoría de edad de su hija Andrea Janeiro. La joven le pidió que dejase de hablar de ella en los platós de televisión, así que la colaboradora tuvo que cambiar su hoja de ruta. Poco a poco fue adaptándose a otro tipo de discurso y dejó de ser ‘la princesa del pueblo’ para hacerse llamar ‘La Patrona’.

Hace justo un año, el verano de 2023, Belén Esteban se fue de vacaciones tras la cancelación de Sálvame y aprovechó para mandar un mensaje sobre su aspecto físico. Cuando saltó a la fama era muy delgada y estuvo así hasta 2015, cuando empezó a coger kilos. Sin embargo, ella nunca se ha avergonzado de esto, al contrario. Subir de peso significaba que estaba dejando atrás una mala época, por eso presumió de esto a través de sus redes.

«La verdad es que era un bombón, lo sigo siendo, pero más gordita y sabrosona. Aquí está la Patrona», escribió la ex de Jesulín de Ubrique debajo de una foto del año 2000. A partir de este momento su evolución física empezó a ser más evidente. En LOOK hemos rescatado una entrevista antigua que dio la colaboradora hablando de las operaciones estéticas. ¿Está a favor de entrar en quirófano para eliminar complejos e imperfecciones?

Belén Esteban, en 2011. (Foto: Gtres)

La opinión de Belén Esteban sobre la cirugía estética

Belén Esteban está a favor de las operaciones estéticas, tanto es así que hace unos años basó uno de sus famosos ‘belenazos’ en su evolución física. La colaboradora entró a quirófano y después presumió de su gran cambio en Sálvame Deluxe. También dio una exclusiva en su revista de cabecera para asegurar que era una mujer nueva.

Belén Esteban, en 2010. (Foto: Gtres)

Hace unos años habló de este tema en el programa Bebloomers, que se emite en las redes sociales. Reconoció que había pedido ayuda a los expertos en varias ocasiones y recalcó que todo el mundo tendría que ser libre para entrar o salir de quirófano cuando considere oportuno.

«A mí la medicina estética no me gustaba absolutamente nada, pero claro, hasta que empecé. Por ejemplo, llevo pecho puesto y para mí ha sido le mejor operación que me hice. Yo me ponía un bikini y yo no tenía pecho. Y ahora me pongo unos bikinis hasta de triángulo vamos. Si te hace sentir mejor, ¿por qué no? Mi autoestima ha mejorado», declaró con total naturalidad.

Belén también se ha operado la nariz y las bolsas de los ojos, dos detalles que dieron un giro de 180 grados a su rostro.

De chica tímida a estrella de Telecinco

Belén Esteban, en 2010. (Foto: Gtres)

A pesar de que Belén Esteban ha roto su relación contractual con Mediaset, en el pasado fue la gran estrella de Telecinco. Su aspecto, carácter y apariencia no tenía nada que ver con la chica tímida que rompió su relación con Jesulín de Ubrique y empezó a dar entrevistas en televisión. Belén se convirtió en una mujer arrolladora e incluso se atrevió a posar desnuda para Interviú en dos ocasiones.

Lo último que ha comentado sobre su físico es que se siente más estilizada y segura de sí misma porque la logrado pasar de una talla XL a una M. De esta forma, dedicará sus nuevas vacaciones estivales a lucir cuerpazo en su playa de confianza.