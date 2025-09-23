Bárbara Rey reacciona a la última amenaza de Ángel Cristo Jr.: "Hasta luego"

La guerra entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr., continúa su curso. Lejos de dejar atrás sus diferencias, madre e hijo siguen enzarzados en un cruce de reproches públicos que, además de no cerrar heridas, reaviva constantemente su pasado. Un pasado del que ambos tienen perspectivas y versiones muy diferentes. Tanto es así que en medio de esta batalla mediática, el ex concursante de Supervivientes ha decidido preparar su propia autobiografía. Un proyecto con el que promete contar toda su verdad y narrar, con pelos y señales, los recuerdos más traumáticos de su infancia. «Mi intención es hacer un libro documentado y bien escrito. Va a tardar», contó durante la presentación del disco Noticias del amor de Pimpinela.

Muchos han interpretado este nuevo paso de Ángel Cristo Jr. como la venganza definitiva contra Bárbara Rey, aunque lo cierto es que la vedette se ha mostrado muy tranquila ante esta nueva amenaza. El pasado 22 de septiembre, los micrófonos y cámaras de Gtres captaron a Bárbara saliendo de su apartamento de Madrid. En un principio, se mostró sorprendida al encontrarse con la prensa en las inmediaciones de su residencia y es por ello por lo que les preguntó qué es lo que había pasado para que siguieran sus pasos. Los reporteros, sin más dilación, le preguntaron por el libro que su hijo Ángel está preparando para desmontar las memorias de su madre, las cuales consideran que no tienen ningún tipo de veracidad ni hilo conductor. Tras estas declaraciones, la televisiva, sin filtros y con una actitud muy desenfadada, contestó tajantemente a esta supuesta amenaza, sin querer pronunciarse en exceso. «Hasta luego, gracias», sentenciaba.

Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque con estas últimas declaraciones la vedette ha intentado dejar más que claro que no está nerviosa, lo cierto es que la expectación pública está servida. Y es que muchos se preguntan cuáles serán los secretos que Ángel Cristo Jr. querrá sacar a la luz en las páginas mencionadas y que, hasta ahora, había preferido guardar. Ana Herminia se ha posicionado como un férreo apoyo del mencionado en esta guerra materno-filial, mientras que Sofía Cristo se ha decantado por situarse al lado de su madre, distanciándose así de su hermano.

El nuevo proyecto televisivo de Bárbara Rey

Al mismo tiempo que Ángel Cristo Jr. está completamente volcado en sus memorias, Bárbara Rey ha regresado a la pequeña pantalla por todo lo alto. Y es que ha sido fichada como concursante de la segunda edición de Bailando con las estrellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

El programa ya ha emitido sus dos primeras entregas y en ellas, algunos miembros del jurado han llegado a decirle que es «todo un privilegio» verla bailar en directo. Sin embargo, en su última actuación, ha recibido críticas bastante estrictas que está dispuesta a tomarse como todo un aprendizaje para cumplir con las expectativas que se le piden en el próximo programa.