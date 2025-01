Bárbara Rey desvela por primera vez qué piensa de Ana Hermina, la mujer de Ángel Cristo

Bárbara Rey se ha sentado por primera vez en un plató de televisión desde que se desató la guerra contra su hijo, el famoso Ángel Cristo. Sin ningún pudor, la artista ha desvelado qué piensa de Ana Herminia, a quien acusa de estar detrás de sus problemas familiares. Cree que es una mujer manipuladora que está motivada por intereses mediáticos y le acusa de haber orquestado el conflicto para sacar un beneficio económico.

«Es una persona que vosotros sabéis que yo he preferido no nombrarla ni hablar de ella, ella es la que ha hablado de mí. Luego me ha acusado en muchas ocasiones de que yo hablo de ella y la verdad es que no he hablado nunca, creo que va a ser la primera vez», ha empezado diciendo en ¡De Viernes! Más adelante ha explicado que no tiene interés en que Ángel se separe de Ana. Es un asunto que le da igual, pues ya ha asumido que el vínculo con su hijo nunca volverá a ser el mismo.

Bárbara Rey en ‘¡De Vienes!’. (Foto: Telecinco)

Cuando le preguntan por lo que pensó cuando conoció a Ana Herminia dice: «Vi que era una mujer que tenía mucho carácter y que incluso dominaba mucho a mi hijo, aunque mi hijo también tiene mucho carácter y le puede plantar cara a ella». No obstante, siguiendo el planteamiento de Bárbara, Ángel Cristo ha adoptado una postura más calmada, de ahí que hayan pasado por el altar hace unos meses.

«Mi hijo ha dicho que me quiere lejos y que no me quiere. Yo a él si le quiero, no quiero que le vaya mal, me gustaría que su matrimonio durara, pero no sé cómo funciona una pareja así: discutiendo, levantando el tono de voz, las miradas de ella y ella sin bajarse del burro», comenta sobre la pareja que forman Ángel Cristo y Ana Herminia.

Bárbara Rey se niega a pedir perdón

La nueva invitada de ¡De Viernes! ha dejado claro que tiene la consciencia tranquila y que no está dispuesta a dar ningún paso atrás. Su versión es muy diferente a la que plantea Ángel Cristo, quien está convencido de que su madre no ha actuado bien. No obstante, la artista defiende que su comportamiento ha sido bueno y que lo único que ha fallado es la irrupción de Ana Herminia.

Bárbara Rey en ‘¡De Vienes!’. (Foto: Telecinco)

«Yo por lo único que le tengo que pedir perdón es por haber sido demasiado comprensiva, por haber tolerado muchas cosas que quizás no tendría que haber tolerado nunca. Si yo hubiese sido una madre más dura e intransigente, le hubiese obligado a estudiar fuera de España, a aprovechar sus cursos, que de verdad hiciera lo mejor para conseguir una carrera y que no haya tenido que terminar haciendo esto para conseguir dinero», comenta durante su entrevista.

Se reafirma en su postura y recalca que nunca ha hecho nada que vaya en contra de Ángel. «A mi hijo no tengo que pedirle perdón, me puedo haber equivocado como cualquier madre, pero ¿qué es lo que he hecho yo? Me he desvivido por él!».

El ataque a Ana Herminia

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Madrid. (Foto: Gtres)

Bárbara Rey no se ha limitado a reflexionar sobre su papel como madre, también ha analizado el paso de Ana Herminia por Gran Hermano Dúo, el nuevo concurso de Telecinco. La mujer de Ángel Cristo acusó a uno de sus compañeros de haber invadido su espacio personal e insinuó que había tenido un mal comportamiento. Bárbara ha sacado a la luz este incidente para argumentar su nuevo ataque.

«Se da cuenta de que lo que está haciendo ella es un error tremendo y trata de hacerle ver que lo que ha dicho no corresponde a la realidad y hay que tener en cuenta que ella está dentro de la casa y él sabe todo lo que se ha comentado fuera y no tiene más remedio que sacar la cara por el hecho de que no es cierto lo que ella ha dicho», opina la vedette. Habrá que esperar para ver si Ana responde a estas palabras.