Nuevo movimiento en Gran Hermano DÚO. Este jueves, 16 de enero, Ana Herminia se convertía en la segunda expulsada del reality de Telecinco. Después de varias semanas protagonizando diferentes polémicas a su llegada al plató ha tenido que hacer frente a cada una de ellas. De hecho, debido a su actitud durante el concurso se ha vivido un momento de tensión durante la emisión cuando su marido, Ángel Cristo Jr. ha tenido que intervenir.

Ana Herminia, envuelta en una polémica

Tal y como viene siendo habitual, Herminia se ha sentado al lado de Carlos Sobera, presentador del espacio. Ha sido entonces cuando ha abordado durante la esperada entrevista la falsa acusación que hizo sobre Javier (otro concursante) sobre una supuesta agresión.Y es que, este asunto ha traído cola. De hecho, desde que manifestó que su compañero le había agredido, las críticas no cesaron. Asimismo, la organización le dio un toque de atención e incluso el hijo de Bárbara Rey le hizo saber durante una conexión con la casa que había cometido un error con esa acusación.

Ana Herminia en televisión. (Foto: Telecinco)

Al ver las imágenes con Javier, Herminia ha insistido en su versión. «Las palmaditas están. Me tocó», ha indicado. Por otro lado, Vanessa, mujer de Javier ha mostrado su indignación ante estas declaraciones. «¿Me dio una palmadita o no me la dio?», ha continuado Ana Herminia. Y es que, la expulsada ha justificado que en aquel momento no se encontraba bien por una medicación y que su percepción fue esa.

Sin embargo, Herminia ha reconocido que «la palabra agresión estuvo mal». «No me gusta que me invadan mi espacio, no me gusta que me toquen, no me gusta que una persona con la que he tenido una discusión venga y me vuelva a tocar. Lo exageré porque estaba… No me justifico, pido disculpas de cómo se interpretó. No fue mi intención cargarme el concurso como lo he hecho, pero ya pasó. Estaba en un momento de relax tras horas de locura, y sentí cómo se acercó y me dio varias veces, y no quería que me tocara», ha proseguido en su relato.

Ana Herminia en plató. (Foto: Telecinco)

La reacción de Ángel Cristo Jr.

Por su parte, Ángel Cristo Jr. ha reaccionado ante las palabras de su mujer. «Con la medicación que no es. Pero eso no es excusa. Lo siento. Ana, por favor, entra en razón. Ana, no hay excusa. No hay excusa. No hay justificación, solo hay que pedir perdón. Da igual la medicación y da igual todo lo demás», ha dicho.

Ángel Cristo Jr. en televisión. (Foto: Telecinco)

«Ana, por favor. Te toca, no te golpea. No te golpea Ana, te toca. No querías que te tocase perfecto, pero no te golpea por favor», ha insistido con el fin de que su esposa rectificara.