Hablar del restaurante ‘La Muralla’ es hacerlo de uno de los templos gastronómicos más famosos de Madrid gracias a su inevitable vínculo con Sálvame. Los colaboradores del extinto formato televisivo convirtieron este bar su centro de reuniones afterwork favorito: poco menos que un templo de ocio donde relajarse cuando se apagaba la luz roja de las cámaras. Ahora, solo es un lugar víctima de la nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hasta el punto de que se ha visto obligado a cerrar sus puertas indefinidamente.

Look ha podido saber en primicia que los dueños de ‘La Muralla’, ubicada justo enfrente de las instalaciones de Mediaset en el madrileño barrio de Fuencarral, se han visto obligados a tomar esta inesperada decisión. Desde hace días que el cierre está echado hasta abajo. Además, ya han dado de baja el teléfono del establecimiento.

Rostros de ‘Sálvame’, en ‘La Muralla’. / Redes sociales

Un triste cese de actividad que se produce tres meses antes de que se cumpla el primer aniversario de ausencia de Sálvame. El programa de La Fábrica de la Tele (ahora Fabricantes Studio) se despidió de su audiencia el pasado 23 de junio tras 14 años de emisiones ininterrumpidas. Sobre el peso que ha podido tener la ausencia de sus invitados más VIP en el cierre del bar de tapas, no hay confirmación posible. No obstante, no es ningún secreto que María Patiño, Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Hernández y compañía se dejaban ver asiduamente de lunes a viernes cuando salían de Telecinco.

‘La Muralla’ se ha hecho famosa gracias a las horas y horas que los colaboradores de Sálvame han destinado allí. Por momentos, se ha convertido en su otro plató de televisión ya que allí se han desarrollado tramas paralelas. Por ejemplo, se trasladaron hasta allí para recordar a Mila Ximénez -otra de las fijas- unos meses después de su muerte.

‘La Muralla’ y ‘Sálvame’, un binomio inolvidable

Ninguno de los protagonistas de Sálvame se ha pronunciado tras el cierre de La Muralla. Su clausura se ha producido de manera silenciosa y sin previo aviso en redes sociales. La última vez que no abrieron fue en 2021 a consecuencia de una reforma integral que mejoró sus instalaciones. En cambio, el tiempo dirá si esta vez pasa a la historia para siempre o vuelve a tener una nueva oportunidad del modo que sea.

Rostros de ‘Sálvame’, en La Muralla. / Gtres

Los años que el restaurante ha estado abierto ha sido objeto de noticias y curiosidades. Algunos trabajadores hablaron abiertamente en medios de comunicación sobre cómo eran los personajes de Sálvame en sus visitas. Por ejemplo: ¿qué comían? «Los frutos secos no pueden faltar porque le encantan a María Patiño y siempre me los pide. Si hay alguna celebración, algún cumpleaños o algo especial, entonces piden raciones de jamón, de calamares, tortilla… un poco lo que servimos aquí», comentaba un camarero a Telecinco. Además, confesaron que «pagaban por rondas y dejaban suculentas propinas, sobre todo Belén Esteban y la malograda Mila».

La caída La Muralla significa la muestra del efecto dominó que supuso la del programa. El último vestigio del universo Sálvame ya solo existe en el imaginario colectivo, en la retina de quienes durante años emplearon sus paredes como guardianas de secretos, de anécdotas y de noches que parecían interminables.