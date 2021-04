‘Ella baila sola’, separadas en su debut en ‘El Hormiguero’

Hace varias décadas Marta y Marilia se convirtieron en el grupo favorito de miles de jóvenes -y no tan jóvenes- de los años 90 que se sabían con exactitud algunos de sus temas más conocidos, como ‘Amores de barra’, ‘Lo echamos a suertes’ o ‘Cuando los sapos bailen flamenco’. A pesar del gran éxito de ‘Ella baila sola’, el dúo se terminó por disolver en 2001 a causa de sus diferencias personales, protagonizando así una sonada ruptura que 20 años después ha llegado a su fin.

Este jueves, las integrantes del dúo tenían una cita importante para escenificar su regreso: su debut en el plató de ‘El Hormiguero’. Sin embargo, las cosas no han salido como querrían y han tenido que hacerlo por separado y alejadas de Pablo Motos. Poco antes de la emisión, en un control rutinario de Antena 3, Marilia daba positivo en Covid-19 y, por protocolo, su compañera tampoco podía estar de manera física.

«Hemos hecho el protocolo de siempre de realizar PCR a todo el mundo y ella ha dado positivo», informaba Pablo Motos al inicio del programa. «Marta está vacunada porque vive en Estados Unidos, pero el protocolo de España dice que tiene que estar en cuarentena y no puede estar presencial», seguía explicando el presentador, que se tuvo que ‘conformar’ con conocer a las artistas a través de la pantalla.

«En nuestro país, una persona vacunada tiene que guardar cuarentena igual porque, aunque hay indicios de que una persona vacunada no contagiaría, todavía no está demostrado científicamente y hasta que eso pase… Lo que dice la ley es que no pueden estar en el plató», señalaba el presentador, que afirmaba que tanto él como el dúo estaban «un poco de bajona» por las malas noticias.

Sin embargo, el programa siguió adelante y Marta y Marilia, que prometieron ir físicamente cuando sacaran su primer single, pudieron explicar cómo surgió la idea de juntarse de nuevo. «Nos propusieron cantar juntas por el 25 aniversario y nos pareció algo muy bonito. Queremos dar las gracias a todo ese público que ha formado parte de nuestras vidas porque seguimos sintiendo el cariño de la gente», confesó Marilia. Unas palabras que confirmó su compañera, quien aseguró que «la magia está todavía ahí, no se ha ido».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ella Baila Sola (@ellabailasolaoficial)



Si bien están trabajando en nuevos temas, ya tienen prevista su reaparición sobre los escenarios. Será en 18 de junio en Marbella, con motivo de la gala Starlite. «Esperamos que sea una fiesta, para nosotras son las bodas de plata, queremos compartir todas las canciones que la gente ha hecho suyas durante todos estos años», decía Marta.

El último intento del dúo

Desde aquella primera ruptura el grupo ha intento regresar en varias ocasiones, como en 2009, cuando Marta anunciaba que el dúo volvía pero sin Marilia. Cuatro años después, la nueva integrante, Rocío Pavón, decidía disolver de nuevo la formación, que entonces se llamaba E.B.S. (por las siglas de ‘Ella Baila Sola’). En 2015, Marta volvía a intentarlo, esta vez con una nueva integrante llamada Mar. La historia tampoco funcionó y a finales de 2018 Marta, una vez más, anunciaba a una nueva compañera, Virgina Mos, con quien tampoco han cuajado las cosas. Finalmente, dos décadas después, ‘Ella baila sola’ vuelve con su formación inicial: Marta y Marilia, que llegan con ganas de volver a conquistar los escenarios.