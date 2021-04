Es inevitable no comenzar a tararear el ritmo de ese ‘Lo echamos a suertes’ que marcó una época cuando hablamos de Ella Baila Sola. El dueto musical formado por Marta Botía y Marilia Andrés zanjó su exitoso vínculo en el año 2001 después de un lustro dorado. En su momento se habló de problemas personales entre las dos integrantes. Algo se había roto entre ellas y ya nada era lo mismo. La separación parecía ser la única vía para no caer en picado. Ahora, 20 años después, vuelven a formar piña para escenificar su reencuentro con una gira de conciertos por todo el país.

Ella Baila Sola ha iniciado hoy un tour por radios y televisiones para promocionar su regreso. Algunas de las emisoras principales de pop ya han tenido el placer de recibir la visita de Marta y Marilia. Sin embargo, el plato fuerte está por llegar. Se producirá esta noche en el plató de ‘El Hormiguero’ y con Pablo Motos como maestro de ceremonias.

El grupo se conoció a finales de la década de los 90 porque estudiaban juntas el último año de universidad. Tuvieron feedback desde el principio, pero jamás imaginaban en sus primeras reuniones que iban a ser un grupo español de referencia. Su bagaje habla por sí solo, corto pero exitoso. Tres álbumes discográficos ((Ella Baila Sola, E.B.S. y Marta y Marilia) y más de cinco millones de copias entre España y Latinoamérica.

¿Fue una mala relación entre ellas el motivo real de su separación? Ellas siempre lo han negado y así lo explicó Marta Botía en una entrevista con ‘Woman’: «La verdad es que no pasó nada. Nada. Nosotras queríamos tomarnos un descanso, habíamos estado juntas todo el día durante seis o siete años. ¿Que a veces no estábamos de acuerdo en algo? Pues como puede pasarme con mi madre y la quiero más que a nada en este mundo. A veces trabajas con alguien y hay cosas en las que estás de acuerdo y otras en las que no. Esa es la verdad. La mentira es todo lo demás».

Su disolución en 2011 causó muchísimo revuelo ya que ambas habían logrado crear un público fiel en tan solo cinco años al que dejaban huérfano de ese «gusano en la tripa» del que hablaban en su famosa canción. Han tenido que pasar dos décadas. Ahora las creadoras de Ella Baila Sola tienen 46 años y han decidido regresar. Marta Botía ha sido siempre la que más ahínco ha puesto en el retorno: «La idea de regresar fue mía, quería recuperar el grupo, su magia, sus canciones… Creo que hay todavía un espacio que nadie ha adquirido en la música y que nos pertenecía, y quería estar en ese hueco, con las dos voces armonizando y con letras interesantes que te hagan reaccionar. Echaba mucho de menos nuestro tipo de música y, aunque he hecho cosas en solitario, me gusta viajar con una compañera, compartir escenario. Dije: ¡es el momento!», contaba.

Por delante tienen una gira de conciertos que comenzará el próximo 18 de junio en el Festival Starlite de Marbella, pero no será la única. Ella sigue bailando sola pero el resto del mundo lo hará con ellas.