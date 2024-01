Así es la vida de Rosa Benito, tras su veto en Mediaset

Rosa Benito continua su vida alejada de la televisión. La exmujer de Amador Mohedano ha sido una de las grandes colaboradoras de los distintos formatos en los que ha participado. Sin embargo, tras las reformas impuestas por la nueva directiva de Mediaset, una de las familias que fue vetada fue la de Rocío Carrasco, incluyendo así a su tía política Rosa Benito. Desde entonces, la ganadora de Supervivientes 2011 ha estado al margen del foco mediático y han sido muy pocas las ocasiones en las que se le ha podido ver en la pequeña pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)



«A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa», escribía en sus redes sociales, meses antes de que se confirmara su veto en Telecinco. Sin embargo, después de varias semanas, su carrera profesional se vió trastocada: «El secreto no es correr detrás de las mariposas… Es cuidar el jardín para que ellas vuelvan hacia tí. La vida no son trenes a los que subir, a veces son estaciones en las que hay que bajar», reflexionaba con sus casi 300 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)



Una de las últimas veces que Rosa Benito apareció en televisión fue el pasado mes de septiembre, en Antena 3. La excolaboradora acudió al programa Hablando en Plata, presentado por Sonsoles y Alberto Chicote. Una nueva entrega que tenía como objetivo dar visibilidad a las personas mayores que se sienten maltratados por la burocracia digital: »A mí me lleva fatal. Vamos, me deja de los nervios, porque lo que peor se puede llevar es hablar con una máquina. Te sientes impotente”, confesaba Benito. Durante su regreso, la exmujer de Amador Mohedano relató sentirse muy identificada con el reportaje: «Me ha dado pena, porque me he visto tan identificada con todas esas personas a las que les piden las claves, que no saben qué hacer, que les da miedo tocar el teléfono porque creen que van a borrar algo… Me he visto muy reflejada en la gente mayor, porque yo soy una mujer mayor», declaró.

Su gran apoyo este tiempo

Durante este tiempo, Rosa Benito ha dedicado su energía principalmente a cuidar y pasar tiempo con sus hijos y nietos, priorizando su papel familiar sobre su presencia en la televisión. A pesar de su ausencia en la pantalla, ha mantenido una conexión constante con sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo diversos momentos significativos de su vida. Durante estos meses, la ganadora de Supervivientes ha ampliado sus horizontes, sumergiéndose en aventuras que han llevado su espíritu viajero a destinos tan diversos como Estados Unidos y Estambul, en compañía de su hija Rosario, con la que ha vivido emocionantes experiencias que han enriquecido su vida personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)



Actualmente, se encuentra enfocada en su carrera profesional, mostrando un entusiasmo palpable al embarcarse en un nuevo proyecto que promete ser verdaderamente impactante. Este nuevo desafío la ha tomado por sorpresa, generando en ella una emoción y expectación que la motivan a explorar territorios desconocidos en su vida profesional. Esta etapa la tiene llena de energía y ansiosa por sorprender tanto a sus seguidores como a ella misma con lo que está por venir. Según publicó la cuñada de Rocío Jurado, su nueva ilusión podría ser un papel como actriz.