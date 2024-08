Así es Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez que da el salto a la televisión

Fue la pasada primavera de 2023 cuando Joaquín Sánchez decidió colgar sus botas para retirarse definitivamente del fútbol. La noticia generó una gran pena por parte de todos sus seguidores, pero lo cierto es que, lejos de desaparecer de la esfera pública, el andaluz ha sabido reinventarse como personaje, convirtiéndose en uno de los rostros televisivos más habituales de Atresmedia. Primero con el programa de entrevistas de El novato y ahora, de la mano de su mujer con Emparejados, un formato «lleno de espectáculo, humor y diversión», tal y como dice su propio video promocional.

Hasta ahora, Susana Saborido, esposa de Joaquín, había acompañado a su marido en alguna que otra entrevista, pero lo cierto es que nunca se había atrevido a protagonizar un espacio televisivo junto a él, tal y como lo van a hacer ahora. Esto, como era de esperarse, ha puesto en primera plana el perfil personal de la mujer que conquistó el corazón de uno de los jugadores más históricos del Real Betis Balompié.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

Susana nació en 1976, en Sevilla y no fue hasta 2005, fecha en la que contrajo matrimonio con Joaquín Sánchez, cuando su nombre comenzó a sonar fuerte en la crónica social del país. No obstante, no tardó en labrarse su propia fama y actualmente se ha convertido en una importante influencer que posee un claro imán para las marcas. Cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, con los que comparte desde su rutina diaria hasta los logros de su familia, utilizando siempre el tono natural y espontáneo que la caracteriza y que tanto gusta a todos sus followers.

A través de sus perfiles en el mundo digital, también hemos podido conocer algunas de sus pasiones, entre las que destaca la música, el flamenco, los toros y el deporte. Por otro lado, las motos es otra de sus aficiones, tal y como publican diferentes medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana (@susanayj7)

Cabe destacar que su labor en las redes sociales no es lo único que le ha ofrecido popularidad. Aunque ahora esté a punto de debutar como presentadora junto a su marido, lo cierto es que el mundo de la televisión ya ha contado con su presencia, en calidad de colaboradora, en otros formatos, como El show de Bertín, emitido en Canal Sur.

Su historia de amor con Joaquín Sánchez

Susana Saborido y Joaquín Sánchez se conocieron hace más de veinte años. Tal y como ella misma confesó, desde el programa presentado por Bertín Osborne, coincidieron por primera vez gracias a un amigo en común que los presentó y, aunque han conseguido consolidarse con el tiempo como una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país, lo cierto es que la primera impresión no fue buena: «Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía ‘este me va a coger y me va a soltar’. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: ‘¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?’», recordaba.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido el día de su boda. (Foto Gtres)

Pese a estos difíciles inicios surgió el amor y en 2005 decidieron darse el «sí, quiero» en una ceremonia celebrada en el Puerto de Santa María, Cadiz. Años más tarde formaron una familiar y tuvieron a sus dos hijas en común, Daniela y Salma.