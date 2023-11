Ana Rosa Quintana, un día como hoy, hace 19 años, dio a luz a sus dos hijos mellizos, Juan y Jaime. Ambos jóvenes son fruto de su matrimonio con Juan Muñoz, que llegaron a la vida de la pareja por cesárea y un mes antes de lo previsto. Durante un tiempo, la reina de las mañanas se mantuvo alejada de las cámaras, para cuidar a los bebés. La comunicadora siempre ha preferido mantener a los jóvenes alejados del foco mediático.

Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz y sus hijos en una de las pocas imágenes públicas que hay de ellos GTRES

Los hijos mellizos de Ana Rosa Quintana nacieron en Sevilla, pero desde muy pequeños, han vivido en el chalé familiar ubicado al norte de Madrid. Sin embargo, la capital andaluza y Sotogrande, también han sido protagonistas de muchas de sus vivencias. Uno de los lugares favoritos de la familia y al que recurren casi todos los veranos para disfrutar de las vacaciones, es este exclusivo municipio gaditano, de donde es Juan Muñoz. Los pequeños llevan veraneando en este lugar desde su primer verano.

Estudios en el extranjero y pasión por dos deportes

Tanto Juan como Jaime, son unos apasionados del deporte. Como ya adelantó su madre, a uno de ellos desde muy pequeño le gusta el fútbol y a otro el rugby. A pesar de que no se conoce los estudios que están realizando, uno de los mellizos estuvo estudiando en Reino Unido, como dijo Ana Rosa Quintana en 2020 durante la pandemia: “Yo me fui a Londres a buscar a mi hijo, que estaba en un colegio, para traerlo a España”, comentó la comunicadora, confirmando que fue a buscar a su progenitor 10 días antes de que decretaran el estado de alarma. La reina de las mañanas siempre ha tenido palabras bonitas para sus hijos, los cuales según ella ha mencionado en varias ocasiones, son unos niños muy aplicados y han sabido compaginar sus estudios con los deportes.

Sin embargo, al igual que Álvaro – hijo mayor de Ana Rosa, fruto de su primer matrimonio con el periodista Alfonso Rojo-, los mellizos, por ahora no van a continuar el legado profesional de su madre en televisión: “De momento a ninguno le interesa el Periodismo, aunque aún son pequeños para saberlo. La generación de mis hijos mellizos trabajará en cosas que todavía no conocemos y profesiones que no existen», dijo Ana Rosa Quintana en 2019. Tanto es así, que esta semana la presentadora confesó en su programa, lo que sus hijos pensaban sobre su fama: «Mis hijos no me han visto nunca ni les importa nada de lo que hago», ha dicho en TardeAR.

La familia de Ana Rosa, unida frente a su enfermedad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Villarrubia (@anavillarrubiamendiola)

Sin lugar a dudas, estos años han sido muy complicados para los jóvenes, por el cáncer que ha sufrido la presentadora: «Es una enfermedad que la padece toda la familia, no solamente los que la estamos viviendo. Sufren exactamente igual. Yo he tenido mucha suerte, una familia muy unida», declaró la reina de las mañanas. Tanto Juan como Jaime, el año pasado cuando cumplieron 18 años, decidieron cómo iban a ser sus vidas: alejadas del foco mediático. A diferencia de su hermano mayor Álvaro, los mellizos, hasta la fecha, no han hecho ninguna aparición pública. Por el contrario, el hijo mayor de Ana Rosa Quintana, saltó a las principales cabeceras del corazón, por su boda en 2016. El abogado se casó con la psicóloga Ana Villarrubia, que frecuenta los programas producidos por su suegra. Una boda que se celebró en Cuacos de Yuste, un municipio de Cáceres, que recibió numerosas caras conocidas.