Así ha sido la alfombra roja previa a la gala del Balón de Oro en París

La ciudad de París ha acogido una nueva edición de la gala del Balón de Oro. Numerosos rostros conocidos del panorama futbolístico se dieron cita en la capital francesa en una noche en la que no se celebró únicamente a las mejores figuras de este deporte, sino que también se convirtió en una pasarela de estilo y sofisticación. El lugar elegido para la ocasión fue el Théâtre du Châtelet, por cuya alfombra roja desfilaron estrellas del deporte, de la moda e incluso royals, ya que contó con la presencia de la princesa Charlene de Mónaco.

La esposa del príncipe Alberto fue una de las más elegantes de la velada, con un sofisticado vestido de color blanco que le sentaba como un guante. Desde el Principado de Mónaco han estado muy pendientes de la presencia de la princesa en París, de hecho, ha sido anunciada a través de diferentes canales. Charlene de Mónaco ha sido la encargada de entregar el Premio Sócrates a la Fundación Xana, creada por Luis Enrique en el año 2023 en recuerdo de su hija fallecida. Esta fundación ha sido reconocida por su trabajo de apoyo a niños y jóvenes con enfermedades oncológicas. El galardón ha sido recogido por Sira Martínez, hija de Luis Enrique.

La princesa Charlene en París. (Foto: Gtres)

Precisamente ella ha sido una de las más elegantes de la velada. La joven ha apostado por un sencillo estilismo en color negro con escote en pico. Sira ha viajado a París en compañía de su madre, Elena Cullell, en representación del entrenador del PSG.

Sira Martínez en la gala del Balón de Oro en París. (Foto: Gtres)

Sira Martínez no ha sido la única hija de un conocido entrenador que ha estado en París. También María Guardiola, hija de Pep Guardiola, no ha faltado a la velada. La modelo ha derrochado estilo con un sofisticado vestido negro de corte sirena.

María Guardiola en París. (Foto: Gtres)

Frente al negro de Sira Martínez y de María Guardiola, Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota -fallecido el pasado mes de julio en un accidente de tráfico en Zamora-, ha apostado por un precioso vestido rosa. Además, ha llevado en la mano un rosario en recuerdo de su marido.

Rute Cardoso en la gala del Balón de Oro en París. (Foto: Gtres)

La de Lamine Yamal era una de las presencias más esperadas. El futbolista del F.C. Barcelona era uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro, pero finalmente no ha podido ser. Ousmane Dembelé, del PSG, ha sido quien se ha llevado el trofeo. Antes del comienzo de la gala, Laminel Yamal posó feliz y sonriente en la alfombra roja en compañía de su familia. Según algunos medios, el joven viajó a la capital francesa con un nutrido grupo de hasta 20 personas, entre las que se encontraban su padre, su madre y su abuela.

Lamine Yamal en París con su familia. (Foto: Gtres)

Varias figuras relevantes del mundo del fútbol de las últimas décadas han estado en la capital francesa para la ceremonia del Balón de Oro. Entre ellas, por ejemplo, Andrés Iniesta -que ha sido el encargado de entregar el Balón de Oro femenino a Aitana Bonmatí-. También hemos visto a Ronaldinho, a Luis Figo y a Laporta, que ha acompañado a las jugadoras del equipo femenino del F.C. Barcelona.

Las jugadoras del F.C. Barcelona en París. (Foto: Gtres)

Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han sido dos de las que más han deslumbrado en la alfombra roja. Putellas ha apostado por un vestido lencero en color azul marino, que ha combinado con guantes negros. Por su parte, Bonmatí ha elegido un diseño de cuello halter con espalda descubierta y cubierto de lentejuelas.