Así es la mansión de Robbie Williams en Los Ángeles

Robbie Williams se ha convertido, en los últimos días, en protagonista de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Y el motivo no es otro que el estreno del documental que lleva su nombre en Netflix, y que repasa su trayectoria de más de dos décadas en la industria musical; desde sus inicios como miembro de la boyband Take That, y hasta la producción de su último álbum de estudio, Visions, Vol. 1. Todo ello, marcado, eso sí, por una vida de adicciones y sonados problemas de salud mental.

El biopic del artista vio la luz el pasado día 8 de noviembre y, dirigido por Joe Perlman, está compuesto de cuatro capítulos cuya grabación se produjo, prácticamente en su totalidad, en la mansión que el cantante posee en Los Ángeles. Concretamente, en el barrio de Holmby Hills, cercano a Beverly Hills. El inmueble, del arquitecto Óscar Shamamian, se ha erigido en los últimos tiempos como un monumento legendario de la ciudad del Sur de California. Y no es para menos.

Robbie Williams en el festival de Cannes / Gtres

De inspiración europea y con más de 8.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantes separadas por una gran escalera de caracol con el suelo de madera con detalles de forma estrellada, se trata de una vivienda en la que anteriormente vivió la cantante Fanny Brice, inspiración del personaje de Barbra Streisand en la película Funny Girl. Cuenta con ocho habitaciones, onde baños, un amplio comedor con capacidad para más de doce comensales, con dos grandes ventanales a ambos lados de la sala y una chimenea en el centro; y 2 casas independientes para invitados. Asimismo, destaca con una biblioteca y una bodega en la que almacenar y mantener en buen estado las botellas de vino; así como por su inmenso jardín repleto de vegetación, con piscina, un estanque de peces, spa y hasta una caseta reconvertida en gimnasio, completamente equipado.

Robbie Williams compró esta casa por 58 millones de dólares en marzo del año pasado (más de 54 millones de euros), después de que el artista vendiera su anterior casa al también cantante Drake. Williams le compró en 2015 esta misma casa a Armand Marciano, fundador de Guess, por 32 millones de dólares.

Vista aérea de la casa de Robbie Williams en Los Ángeles / Gtres

La fortuna de Robbie Williams

El cantante británico tendría, según People, un patrimonio actual, estimado, de 145 millones de dólares entre inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios sustanciales, y demás respaldos lucrativos. Asimismo, cabe recordar, Williams es dueño de varios restaurantes, como Robbie el Hambriento, en Londres; un equipo de fútbol americano, los Ángeles de Stoke-on-Trent, y una línea de moda llamada Robbie Williams Seducción. Estas cifras convierten a Robbie Williams, sea como fuere, en el cantante mejor pagado del mundo.