Así es Julià, el padre de Marc Márquez que tomó una decisión que cambió su vida

Todas las grandes estrellas presumen de tener mentores y talismanes que les han marcado en su ascenso al éxito. En el caso de Marc Márquez, estos títulos los ha ostentado su padre, Julià Márquez, que siempre ha estado a su lado, celebrado cada triunfo y animándolo tras las derrotas. A lo largo de su trayectoria, Julià se ha convertido en el principal apoyo del piloto. Tanto es así que durante uno de los momentos más duros de Marc, fue su progenitor quien le insistió en que no tirara la toalla.

Fue concretamente cuando sufrió una grave lesión en el brazo derecho en Jerez 2020 que le mantuvo apartado del circuito durante un tiempo. En ese instante, Marc creía que ya había llegado el día de decir adiós a su gran pasión. «Papá, no me queda cuerda», aseguró. Algo que no entraba en los planes de Julià, que dio la vuelta al pensamiento de su hijo para motivarle a seguir. «Si a ti no te queda cuerda, a los demás menos», le respondió dándole a entender que no podía rendirse.

Gracias al arrojo del protagonista de estas líneas, Marc Márquez se ha consagrado como uno de los pilotos de referencia de MotoGP a nivel internacional. Su ascenso meteórico le ha llevado a ganar un total de nueve títulos mundiales que conforman su palmarés y que no son más que el resultado del esfuerzo depositado en su carrera. Cuando todo volvió a la normalidad tras el parón forzado por la recuperación del golpe, Julià Márquez se pronunció orgulloso sobre el regreso de su vástago: «Ha vuelto. Había gente que pensaba que no, pero ha vuelto. Estamos muy contentos. Ha sido algo muy duro para él, tanto en lo físico como en lo mental, pero él es muy fuerte».

Así es el padre de Marc Márquez

Julià Márquez es natural de Cervera, un pequeño municipio de Lérida donde crecieron los hermanos Marc y Álex Márquez, nacidos fruto del matrimonio que mantiene con Roser Alenta. Los deportistas, nacidos en este enclave, provienen de una familia con perfil humilde que tuvo que hacer grandes esfuerzos para que ellos pudieran dedicarse a su pasión: las motos. Una afición que heredaron de su progenitor, el cual desempeñó varios trabajos a lo largo de su trayectoria entre los que destacan obrero de la construcción y su labor como voluntario en el Moto Club Segre, donde Marc y Álex hicieron sus primeros pinitos sobre la moto y se engancharon a ella.

Así es el Moto Club Segre

Siempre que un artista alcanza la cima más absoluta en su disciplina, es fundamental conocer cómo y dónde se inició todo. Marc Márquez comenzó a practicar sobre una moto en el circuito del Moto Club Segre. Se trata de un espacio dedicado al motociclismo que se encuentra en Ponts, Lérida, que cuenta con todos los servicios para que los jóvenes puedan desarrollarse en este ámbito y que, a menudo, organizan campeonatos para dar visibilidad a los deportistas de su cantera.

El apoyo de los hermanos al que fue su primer circuito se refleja en que ambos son seguidores de la entidad en redes sociales, por lo que nunca se han desligado del todo de este recinto al que, a todas luces, tienen un cariño especial. El sentimiento es recíproco ya que el club ha brindado su ánimo a los hermanos en fechas importantes a través de publicaciones en Instagram.