La muerte de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, supuso una brecha en la relación entre todos sus hijos. El primogénito de ellos, Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, tomó el revelo de su madre y ostentó su principal título nobiliario. Solo un mes después del fallecimiento de la matriarca, la Casa de Alba cambió radicalmente y Carlos tomó decisiones que supuso el inicio de un litigio familiar que, desde el 2014, todavía no ha alzado la bandera blanca.

Tal día como hoy, hace 35 años, llegó al mundo la tercera generación de la Casa de Alba. Fruto de su matrimonio, Matilde Solís y Martínez Campos y Carlos Fitz-James Stuart dieron la bienvenida al mundo a su primogénito, Fernando Fitz-James, actual duque de Huéscar y que, en un futuro, heredará el título más importante de su familia -con toda la responsabilidad que ello conlleva-: el ducado de Alba de Tormes. ¿Será Fernando Fitz-James la persona encargada de poner paz en la familia Alba?

Todos los cambios de la casa de Alba

Tras recibir el legado -y el título- más importante de su familia, Carlos Fitz James-Stuart revolucionó la Casa de Alba. A penas un mes después del fallecimiento de la siempre recordada Cayetana Fitz-James el 20 de noviembre del 2014, el duque de Alba tomó la decisión más drástica: solo él y sus hijos, Fernando y Carlos, podían vivir en el palacio de Liria, en el centro de Madrid -que actualmente es un espacio parcialmente abierto al público donde, además de ofrecer visitas guiadas para grupos de hasta 20 personas o se celebran muchos eventos-.

Una decisión que fue cuanto menos polémica, ya que desató el enfado del resto de sus hermanos -de hecho, en la empresa familiar solo se encuentran Carlos -y sus descendientes con Matilde Solis- y su hermano Fernando-.

Aunque algunos de ellos, como Alfonso -que vendió las acciones de Euroexplotaciones Agrarias S.A.- o Jacobo han optado por estar en un segundo plano en esta guerra familiar, Cayetano Martínez de Irujo no dudó en dar un paso adelante y, a través de unas memorias, contar que el mayor de ellos -es decir, el actual duque de Alba-, «le había quitado todo» y que «le había dejado en la calle sin ingresos».

Otro de los grandes desacuerdos entre el primogénito de Cayetana de Alba y el resto de sus hijos fue la apertura de los palacios familiares al público para así poder rentabilizar el patrimonio. El primero de ellos fue en 2016 el de Dueñas, en Sevilla. Tras él fue el palacio de Liria, en 2019, que aunque tiene una zona privada -en la que solo puede residir Carlos Fitz-James y sus dos hijos- en 2023, por ejemplo, se abrió una exposición de moda de la mano de Lorenzo Caprile, uno de los diseñadores favoritos de Eugenia Martínez de Irujo.

Así cambiará el mapa familiar

De la misma manera que en 2014, Carlos Fitz-James fue nombrado duque de Alba, en un futuro este título lo ostentará su primogénito, Fernando Fitz-James, su hijo en común con Matilde Solis. Fruto de su matrimonio, tuvieron dos vástagos -posteriormente Matilde tendría un tercero, Francisco de Borja-. El primero de ellos, casado actualmente con Sofía Palazuelo -a la que conoció en el College for International Studies-, con la que tiene dos hijas en común -a la espera del tercero, su primer varón-.

Fernando, además del ducado de Alba, heredará 50 títulos además de colecciones de arte, 30 propiedades o nueve ducados, entre otros. El nieto de Cayetana de Alba, cumple este 14 de septiembre 35 años en un momento muy dulce al lado de la familia que ha formado con Sofía Palazuelo e inmerso en Euroexplotaciones Agrarias, la empresa familiar dedicada a gestionar los terrenos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas en su vida. Siendo solo un adolescente, vivió el divorcio de sus padres y todo lo que ello supuso: como la profunda depresión por la que atravesó su madre. Afortunadamente, el futuro duque de Alba pudo estudiar en el colegio privado Santa María de los Rosales -donde también estuvo su padre o incluso el Rey Felipe VI y sus hijas- que le permitió completar su formación académica tras graduarse en Derecho en la Universidad de Londres.

Amante de la Feria de Abril de Sevilla -en la que ha sido fotografiado en varias ocasiones junto a su padre y su mujer-, tendrá que hacer frente, también, a una de las grandes polémicas como cabeza de familia y a la brecha de la misma. Aunque es sabido que su relación con su hermano Carlos, así como con su cuñada Belén Corsini, se desconoce qué afinidad tiene con el resto del clan tras el litigio. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, es conocido que sí mantiene cordialidad con su prima Tana -la unigénita en común de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo-, con la que se le ha visto en varias ocasiones y con la que comparte afición taurina.

Sea como fuere, no se conoce hasta el momento que el futuro duque de Alba -que, a su vez será su hija Rosario la heredera de este título- haya tenido conflicto con alguno de sus familiares, por lo que podría suponer que Fernando tienda puentes entre ellos.