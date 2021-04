La modelo Ariadne Artiles acaba de hacer realidad otro de sus grandes sueños, tener a su lado a dos preciosas niñas que han venido a sumarse a la bonita familia que ha formado junto a su pareja, José María García Fraile, y su hija mayor, Ariadne, de 3 años. La simpática maniquí canaria ha dado a luz a su segunda y tercera hijas, y tanto la madre como las niñas están en perfecto estado de salud. Ahora solo queda que los doctores que la han atendido en el parto den el alta a madre e hijas para que puedan irse a su hogar y disfrutar de los primeros días en familia junto a su compañero sentimental y la primogénita de ambos.

A través de las redes sociales, Artiles ha dado a conocer la feliz noticia con una estampa conmovedora junto a estas dos nuevas miembros de la familia. «María y Julieta. Nuestras guerreras ya están aquí. Ellas son las bebes más fuertes y valientes que he conocido», ha comenzado diciendo.

Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y con la familia cerca. Quiero dar las gracias al doctor Miguel A. Barber en primer lugar por su entereza, apoyo y saber gestionar de la mejor manera una situación tan difícil manteniendo la calma en todo momento. Sin duda los médicos como tú son los verdaderos héroes de la tierra, sin tí no se que hubiera sido de nosotras. Gracias de corazón», ha añadido.



La también influencer, que siempre ha sido muy discreta respecto a su vida privada, no dudó en hacer público el pasado mes de noviembre de 2020 que estaba embarazada de gemelas, la ilusión llenaba su cuerpo a la vez que esas dos vidas iban creciendo en su interior. Su gestación estaba ya muy avanzada cuando decidió contárselo al mundo e influyó en su decisión de sincerarse en sus redes sociales el hecho de que ya era notable su gran barriguita.

Una de las grandes preocupaciones de una de las mujeres que ha sido catalogada entre las más sexis del mundo es como se lo tomará su primogénita, Ariadne, heredera de su nombre, y como influirá el hecho de que lleguen dos bebés, y los dos chicas, a una casa en la que madre e hija tienen una gran complicidad. La modelo ha dicho que no quiere perder ese feeling tan especial, eso le preocupa, pero que intentará solventarlo con amor y buscando ofrecerle todo el tiempo que sea necesario para que todo siga igual, aunque lo tiene muy difícil, pues ya se sabe que los celos suelen surgir cuando llegan a los hogares nuevos hermanos y más si vienen dos de golpe.

Durante este peculiar embarazo Ariadne, que es una forofa de la vida sana, cuidando su alimentación con productos saludables y su cuerpo con avanzados ejercicios de yoga, ha pasado por diferentes etapas. Al principio, seguro que la sorpresa de ver dos corazones latiendo en su interior la dejó perpleja, poco después lo asumió y comenzó a hacer planes para cuando esos dos bebés llegaran a su casa, luego llegaron algunos problemas al ser un embarazo de riesgo y tuvo que permanecer un tiempo en reposo y lo más fuerte, lo que si le preocupó de verdad, es que se había contagiado de coronavirus y esa inquietud estaba en su cabeza por la influencia que pudiera tener en las dos niñas.

Pero, finalmente, las pequeñas han venido al mundo para llenar de alegría su existencia y aumentar esa “manada” a la que se lleva refiriendo desde que tuvo noticia de su embarazo gemelar, poniendo en sus redes sociales todo tipo de comentarios haciendo referencia a esta circunstancia y siendo contestada por unos seguidores que no perdían ripia del desarrollo de su gestación.

“Esta es mi cara de felicidad desde que supe que tenía dos corazones dentro de mi pequeña panza”, decía la modelo, añadiendo: “Tres corazones en un mismo ser, qué maravillosa la naturaleza que da vida a tres mujeres en un mismo cuerpo. El corazón me rebosa de felicidad y vuelvo a tener esa sonrisa de niña, de incertidumbre ante lo desconocido, de no estar muy segura de por dónde piso”. Durante este embarazo y también en el primero, Ariadne Artiles no ha cesado de alabar las maravillas de se madre, algo que le ha enseñado lo que es el verdadero amor. “Pensaba que tenía una vida plena antes de ser madre, pero ahora me doy cuenta de que no tenía ni idea. Es un amor tan grande que ahora sí que puedo decir que estoy en la plenitud”, seguraba en unas declaraciones a la revista ‘¡Hola!’.