Uno de los eventos más esperados del año ya ha dado su pistoletazo de salida. Esta semana ha comenzado la gran feria del arte contemporáneo, más conocida como ARCO. Durante la jornada inaugural, numerosos rostros conocidos han querido trasladarse a IFEMA -Madrid para disfrutar de las magníficas obras de arte expuestas en uno de los pabellones del emblemático recinto ferial.

José María Michavila, Rachel Valdés, Gigi Sarasola, Sara Zaldívar, Konstantín de Bulgaria y María García de la Rasilla, María Porto, Fiona Ferrer y Helen Svedin son algunos de los VIPS que han paseado por los pasillos del lugar con muchas ganas de conocer las historias ocultas en cada una de las obras expuestas. Son varios los temas de los que han hablado ante los micrófonos.

Una de las más esperadas ha sido la novia de Alejandro Sanz. Rachel Valdés tiene exposición propia en ARCO y ha reconocido que el cantante le apoya fervientemente en esta iniciativa. El momento más delicado de su entrevista ha sido cuando se le ha preguntado por la reconciliación entre Sanz y su exmujer, Raquel Perera. La artista ha salido del paso elegantemente: «Yo me alegro mucho por todo y por todos». Hace poco que ambos han disfrutado de una breve escapada veraniega, pero no puede confirmar que vaya a tener más días de descanso: «De momento no, lo que tengo pensado es trabajar. Mañana tengo mi open estudio, así que estoy super contenta porque voy a abrirlo por primera vez aquí en Madrid y con muchas ganas de compartirlo con el público».

Otro rostro conocido que se ha dejado ver por allí es José María Michavila. El ex de Genoveva Casanova ha mostrado su felicidad en estos primeros meses de casado junto a Alejandra Salinas, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de mayo. «Estoy muy contento. Es una gran aventura para una gran familia donde hay que hilar muy fino. Tenemos la suerte de que tanto Alejandra, como yo tenemos unos hijos estupendos», explica el expolítico.

Quien también se ha mostrado muy dialogante con los medios ha sido Fiona Ferrer, que ha valorado la retirada su gran amigo Enrique Ponce: «Enrique es un gran torero, que estoy segura de que volverá en algún momento y si él lo ha decidido así, por algo será». Incide en la información que Paloma García-Pelayo publicó en Look acerca de la buena sintonía entre el diestro y su exmujer, Paloma Cuevas: «Bueno, yo por lo que sé la relación es estupenda y bueno, Paloma ha estado muchos años apoyando la profesión de su marido y se llevan estupendamente».

Con muchas menos ganas de hablar estaba Helen Svedin. La mujer de Luis Figo ha ido acompañada de una de sus hijas y se ha limitado a decir que han heredado el gusto por el arte de su madre, así como que están muy felices con sus respectivas parejas. A buen seguro que más rostros conocidos muestran sus impresiones en ARCO durante los próximos días.