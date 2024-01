El pasado martes arrancó en la ciudad de Lérida la nueva edición del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona en la que, además, se anunció el nombre de uno de los ganadores de los galardones de este año. Debido a que la princesa Leonor está completamente concentrada en su formación militar, fue la Reina Letizia en esta ocasión la encargada de representar a la Casa Real en el acto, donde pudo conocer a los nominados en la categoría CreaEmpresa 2024 y disfrutar del primer encuentro Princesa de Girona CongresFest, en el que se incluyeron charlas inspiradoras, coloquios y música en directo.

La Reina Letizia en Lérida. / Gtres

Una jornada llena de talento en la que participaron algunos de los ganadores y ganadoras de ediciones anteriores, como Ousman Umar (Premio Princesa de Gerona Social 2021), Rafel Jordà (Premio Princesa de Gerona CreaEmpresa 2023) o Elisenda Bou-Balust (Premio Princesa de Gerona CreaEmpresa 2022). Asimismo, también estuvo presente el músico Alfred García, que amenizó la mañana y posó junto a la Reina Letizia.

Antonio Espinosa de los Monteros con la Reina Letizia. / Cortesía

Sin embargo, el gran protagonista del día fue, sin duda, el ganador del Premio CreaEmpresa de este año. Entre los cinco finalistas, los cuales expusieron sus proyectos de manera resumida, el ganador fue Antonio Espinosa de los Monteros. Un nombre que no es desconocido para los medios, no solo por su carácter emprendedor, sino también por su reciente enlace, que fue uno de los grandes acontecimientos de la crónica social de los últimos meses. Él mismo quiso dedicarle unas breves palabras a su mujer, Clotilde Entrecanales, que no pudo acompañarle en este día, pero a la que describió como «la mujer más maravillosa del mundo».

Espíritu emprendedor

Antonio Espinosa de los Monteros (Sevilla, 1990) es cofundador y CEO de AUARA, la primera empresa social española que reinvierte el 100% de sus dividendos en proyectos para suministrar agua limpia, siendo pionera en Europa utilizar botellas 100% rPET.

AUARA tiene como propósito acabar con una de las mayores pobrezas del mundo: la falta de agua potable. La empresa ha logrado llevar agua potable a más de 100.000 personas en todo el mundo a través de 150 proyectos en 23 países y ha reciclado millones de botellas de plástico. Está presente en 23 países de América Latina, África (se desarrollan cerca de 80% de los proyectos) y Asia.

Antonio Espinosa de los Monteros en un acto de la FPdGi. / Cortesía

Además, también es cofundador y CEO de LIUX, una innovadora startup española enfocada a la movilidad sostenible, que ha desarrollado el primer coche basado en fibras de lino, lo que permite reducir el peso, los costes y las emisiones de CO2.

El jurado de la Fundación Princesa de Gerona ha decidido reconocer la trayectoria de Antonio Espinosa de los Monteros por «su capacidad de liderazgo para crear equipos y alianzas con impacto» y porque «su empresa va más allá de su proyecto personal».

En una breve intervención ante el público tras anunciarse su nombre como ganador, Espinosa de los Monteros destacó la importancia de tener un propósito para llevar a cabo un proyecto y recalcó las diferencias abismales que existen en la actualidad con las personas en situación desfavorable: «Formamos parte del 1% más afortunado del planeta ya que actualmente en el mundo hay 50 millones de personas esclavas, 700 millones de personas sin acceso al agua potable. Hay que ser conscientes de que si tenemos un propósito que nos mueve podemos hacer muchas cosas que merezcan la pena», sentenció.

Los novios en el día de su boda. / Gtres

Su faceta más personal

El pasado mes de octubre, el empresario y Clotilde Entrecanales se dieron el ‘sí, quiero’ en Madrid en una boda a la que asistieron algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Clotilde es una de los cuatro hijos deJosé Manuel Entrecanales Domecq, presidente de Acciona, y Mónica Carrión. El enlace se celebró en la Iglesia de las Calatravas de Madrid y posteriormente continuó la fiesta en una finca en Villafranca del Castillo.