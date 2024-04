Antonio Banderas ha acudido a los Premios Talía, otorgados Academia de las Artes Escénicas de España. La ceremonia de entrega se ha celebrado en Madrid y el intérprete ha estado acompañado por su pareja, Nicole Kimpel, con la que ha posado muy sonriente en la alfombra roja. Una cita a la que han asistido numerosos rostros destacados del mundo del entretenimiento, como la cantante Lolita, la actriz Victoria Luengo, Ainhoa Arteta, Aitana Sánchez Gijón y Cayetana Guillén-Cuervo, actual presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, entre otros.

El intérprete malagueño ha atendido amablemente a los medios y, a pesar de que ha dicho que no se imagina haciendo otra cosa que dedicarse al mundo de la interpretación, también ha confesado que, en algún momento de su carrera, pensó en tirar la toalla y dar carpetazo a su profesión.

Antonio Banderas, posando en Madrid. (Foto: Gtres)

Una revelación muy sorprendente, si se tiene en cuenta la prolífica carrera que ha desarrollado el español a lo largo de los años, y que le ha convertido en uno de los actores más destacados, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. «No, me imagino haciendo otra cosa. A estas alturas ya no, con 64 años que cumplo este año, no me voy a poner a jugar al fútbol», ha dicho el malagueño, haciendo gala de su buen humor. Antonio Banderas ha asegurado que está satisfecho y que no le ha ido mal. No obstante, a pesar de que, por ahora no se plantea retirarse, sí es cierto que, en algún momento ha llegado a pensar en dejar su carrera. «En alguna ocasión, por algún pequeño enfado a lo mejor, conmigo mismo, pero no, yo me moriré con las botas puestas», ha sentenciado el intérprete.

Antonio Banderas, con Cayetana Guillén-Cuervo. (Foto: Gtres)

El actor también ha hablado sobre el reciente caso que afecta a Ramón Paso, después de que el dramaturgo haya sido denunciado por supuestas agresiones sexuales a mujeres, y de que el protagonista de su última obra, Pepe Viyuela, se negara a salir a escena tras conocer las acusaciones. Banderas ha asegurado que el ejercicio de la profesión no debería de implicar este tipo de riesgos para las profesionales: «Sí, debería de ser seguro, pero cualquier profesión. Pueden encontrarse con las mismas seguridades o inseguridades que se pueden encontrar en el teatro en cualquier tipo de empresa», ha declarado el malagueño que, además, ha comentado que, sin duda, el gesto por parte de Pepe Viyuela es digno de aplaudir.

El origen de los Premios Talía

Asimismo, Antonio Banderas ha contado cómo surgió la idea de estos galardones. En unas declaraciones a 20minutos, el actor ha comentado que fue en un viaje que hizo Cayetana Guillén-Cuervo a Málaga para ver la Semana Santa cuando ambos empezaron a plantear la posibilidad, pero ha matizado que ha sido ella la que se ha ocupado de todo. Además, ha alabado la fuerza de la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, y su capacidad para convencer. De la misma manera, el malagueño ha aprovechado la ocasión para hacer una petición al ministro de Cultura, para que promueva una ley de mecenazgo.