La Huerta del Conde, una villa con unas impresionantes vistas a la ciudad de Málaga se ha convertido en el escenario perfecto para celebrar la fiesta privada organizada por Antonio Banderas. Encuentro en el que el actor ha festejado su nombramiento como embajador de la icónica ginebra Larios. Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos. No ha faltado al encuentro Jon Kortajanera, quien mantiene un vínculo de amistad con el actor desde hace años. Ambos han posado de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara para inmortalizar el momento. «Málaga, buenos amigos y mucha magia. Uno de esos momentos de la vida por los que me siento muy afortunado», ha agradecido el modelo en su perfil de Instagram.

Por su parte, Antonio también ha querido expresar unas palabras en el universo 2.0. «No hay mayor placer que disfrutar de una comida y sobremesa entre amigos en el mejor lugar del mundo, mi querida Málaga! Como nuevo embajador de Larios me siento orgulloso de formar parte de esta familia y de mostrar nuestra Buena Vida al resto del mundo. Muchas gracias a todos los que me acompañasteis durante esta maravillosa celebración. Sin duda una tarde para el recuerdo, gracias @morente.estrella por deleitarnos con tu arte», ha escrito, muy emocionado.

Como buen anfitrión que es, Antonio Banderas ha estado pendiente de que no faltara ningún detalle en la fiesta y, como no podía ser de otra manera, en el cóctel, el jamón y el queso han sido los grandes protagonistas. LLegados a este punto es necesario recordar que, desde siempre, Banderas ha sido un fiel propulsor de la cultura española. Para ello tenemos que echar la vista atrás unos años para recordar aquellas eternas fiestas al otro lado del charco, en Estados Unidos, en las que no faltaba la gastronomía española. En 2002, el cineasta organizó una fiesta con sabor a flamenco que reunió en su residencia de Los Feliz a lo más destacado del mundo de Hollywood. Con el nombre temático de La noche de Andalucía, la celebración se enmarcó en el acto central de promoción que la Consejería de Andalucía desarrolla esta semana en Estados Unidos. Y es que, no cabe la menor duda de que cada vez que tiene la oportunidad, Antonio Banderas realza la cultura española allá donde va.

En la línea de lo anterior, también ha formado parte del evento celebrado en la ciudad malagueña Estrella Morente, quien ha amenizado la cita interpretando algunos de sus temas. «Maestro y amigo @antoniobanderas Hay frases y pensamientos que se quedarán en mi corazón para siempre. Que bonito es escucharte tan de cerca y aprender tantas cosas de ti. Que suerte tenerte y sentirte enamorado de la cultura y del arte de esa forma, para mí significas abrazo y protección…(quien me lo diría a mi cuando vi El Zorro por primera vez donde interpretabas al gran protector del pueblo… Así te sentí hoy, pero sin antifaz) Gracias querido Antonio», ha escrito la cantante en un post, confirmando así la buena sintonía que tiene con el intérprete.