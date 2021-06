Anne Igartiburu se sincera como nunca sobre su divorcio

Anne Igartiburu da la bienvenida al verano con un solo plan entre ceja y ceja, viajar a su pueblo para recuperar el tiempo perdido junto a su familia. La localidad vizcaína de Elorrio la acogerá pronto tras unos meses pandémicos que han impedido que se reencuentre con los suyos. Tiene muchísima ilusión. Pero antes de eso ha de cumplir con algunos eventos ya agendados como el de este miércoles.

La vasca se ha mostrado radiante durante la inauguración de una clínica de ortodoncia infantil en Madrid. Vestida con un ‘jumpsuit’ amarillo, Anne ha pasado revista a su propia vida, con muchos cambios últimamente. El más notable fue su divorcio de Pablo Heras- Casado, que le hace iniciar su primera etapa estival como soltera. Algo que ni mucho menos le preocupa: «Estoy bien, además que nos vemos y hemos celebrado el cumpleaños juntos y todo».

Anne Igartiburu no esconde que el director de orquesta sigue siendo una persona muy importante en su vida: «Tengo una relación y una experiencia muy bonita con él, tenemos un peque…», cuenta, al mismo tiempo que no le cierra las puertas al amor: «Si llega, ya se verá. Y si no pues también bien». Está en un momento muy zen y eso se aplica a todos los ámbitos de su vida.

Tampoco le faltan los proyectos laborales. Pese a que TVE limitara la emisión del programa ‘Corazón’ a los fines de semana hace algunos meses, Anne ha sabido reinventarse para brillar en otros terrenos. Por ejemplo, en el doblaje. Y es que pone voz a un personaje de una película de dibujos animados llamada ‘Espíritu Indomable’: «Se estrena a finales de junio, he aprendido un montón y estoy muy emocionada. Estaba deseando hacerlo porque veía gente que lo hacía y yo que tengo una voz muy particular pues también quería. Ha sido pedirlo y hacerlo». Hay que destacar que no es su primera experiencia en el cine ni mucho menos ya que ha aparecido en casi una decena de películas.

Donde también está dando sus primeros pasos es en el sector del ‘coaching’. Ahora ha aunado fuerzas con Paz Padilla y Paz Calap en un encuentro virtual que se celebra el 10 de junio de 2021 y que tendrá como objetivo dejar de ver la muerte como un tabú, valorar positivamente el bienestar presente y en la ilusión por el futuro. Toda una terapia de la mano de tres mujeres que ayudarán a eliminar barreras a quien lo necesite.

Para lo que también ha sacado tiempo Anne Igartiburu es para apoyar a una gran amiga suya como es María del Monte, que perdía recientemente a su hermano. La presentadora no dudaba en escribirle un bonito mensaje en Instagram: «Eres una de las grandes, como artista y persona y eso, también se lo debes a tu familia, padres hermanos, sobrinos y amigos elegidos. Al amor que das y recibes cual regalo y de lo mucho que nos contagias a los que tenemos la suerte de compartir un poco de esta vida contigo. Beso, querida María», escribía.