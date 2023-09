Tras su paso por Amar es para siempre, ficción en la que interpretó a la carismática doña Visi, Ángeles Martín entra de nuevo en escena, pero, esta vez en el teatro, con la función Hechos y Faltas, la adaptación del libro What Happens There. La presentación ha tenido lugar en el Teatro Pavón de Madrid, donde la actriz ha posado en el photocall habilitado para después hablar con la prensa con la amabilidad que tanto la caracteriza.

La intérprete, que lleva toda una vida dedicada al séptimo arte y al mundo del entretenimiento, atraviesa un buen momento profesional. «La verdad es que sí», ha asegurado, orgullosa ante la pregunta del reportero. «Estoy un poco Madonna a los cincuenta y tantos», ha dicho, entre risas. «Llevaba 14 años que no estaba en imagen, que me habían olvidado un poco y, de repente, bueno, Paquita Salas, La que se avecina, Amar es para siempre me ha puesto a poner ahí en el candelabro», ha explicado a los periodistas sobre la etapa de esplendor que está viviendo.

Ángeles Martín posando en un photocall / Gtres

Lejos de quedarse ahí, ha comentado las sensaciones que tiene en torno a la obra teatral. «Estoy muy tranquila y muy expectante por el público, pero es un público muy querido. Es la gente de la profesión la mitad de la gente que viene hoy y yo les quiero mucho», ha comenzado diciendo. «Nos van a transmitir muy buenas vibras, así que muy bien. Estoy muy tranquila. Luego también pensad que venimos de Avilés, que hicimos el estreno el viernes pasado y, entonces ya hemos medido el pulso del espectador», ha continuado. Ángeles ha asegurado que tiene «mucha esperanza» en esta función y que espera que se alargue en el tiempo «1 o 2 años» porque augura que va a tener «mucho éxito».

Ángeles Martín en el teatro Pavón / Gtres

Ángeles Martín siempre lo tuvo claro y es que iba a luchar por dedicarse a su gran pasión, la interpretación. Se licenció en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y también realizó cursos de la mano de Juan Carlos Corazza, Augusto Fernandes y John Strasberg. Para ampliar su formación asistió a cursos de voz con Vicente Fuentes, Concha Doñaque y Lidia García y a cursos de verso con Dennis Rafter.

Antes de dar el salto al estrellato también trabajó como presentadora. Fue en 1985 cuando debutó con la zarzuela La Revoltosa y, un año más tarde intervino en su primera serie de televisión, Segunda enseñanza, dirigida por Pedro Masó. Después le sucedieron una serie de títulos como Miguel Servet, la sangre y la ceniza, Pájaro en una tormenta, Los jinetes del alba, Crónicas urbanas, entre otras muchas. De nuevo, Ángeles Martín está en el disparadero dispuesta a derrochar su arte.