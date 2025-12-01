Ángel Llàcer ha aparecido en un photocall donde ha respondido a una de las cuestiones más preguntadas del momento: ¿Volvería a decirle que no a Rosalía?

Hace quince años que la artista se presentó por primera vez a un programa de televisión para dar a conocer su talento. Aunque ahora es una de las cantantes más reconocidas en la industria musical, lo cierto es que sus comienzos no fueron nada fáciles. Es más, tuvo que asumir muchos noes que le han llevado a ser la estrella que es hoy. El primero de ellos por parte de Llàcer, hace casi dos décadas, cuando la catalana se presentó con tan solo 18 años a Tú sí que vales.

Ángel Llàcer desvela lo que le diría ahora

Este «no» de Llàcer a la compositora formará parte de la historia. Hace 15 años, una tímida Rosalía se presentaba al mencionado talent televisivo cuando estaba en 4º de la ESO, donde se atrevió a cantar Como un mar eterno, de Hannah. Sin embargo, no convenció al jurado. «Yo creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche», dijo Noemí Galera.

Rosalía en París. (Foto: Gtres)

Llegó entonces el turno de Ángel, que fue muy crítico con la cantante -que entonces nunca imaginó que se convertiría en una estrella mundial-: «Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo, por lo tanto, lamentándolo mucho, tengo que decirte que no», dijo. También ocurrió que en la segunda ronda, el jurado fue muy firme con la actuación de la intérprete de La Perla. «Rosalía, has desafinado bastante».

Por su parte, Rosalía salió del paso aceptando la decisión del jurado, aunque quiso excusarse en que era imposible que pudiera hacer todo a la vez: «No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas de profesionales como vosotros. No puedo hacer todo, cantar, interpretar y bailar… Se me pidió fuerza, pues aquí tienes fuerza. Intento hacer todo lo posible, te lo digo de verdad».

Más de una década después, Llàcer ha recordado este episodio y ha negado que en cualquier caso «rechazara» a la artista: «No la rechacé, pobre. Rosalía cuando vino al programa era súper joven. ¿Habéis visto la actuación de Rosalía? Es que era muy joven, me lo miré y le dije que tenía mucho potencial, pero que aún no era el momento y lo ha sacado, vaya si lo ha sacado».

Además, ha confesado que se declara fan incondicional de Rosalía, de su música y de LUX, su nuevo álbum -del que todo el mundo habla por sus tintes espirituales-: «El último disco lo escucho en bucle, no puedo, me encanta, es buenísimo, esta chica es buenísima. Le diría ahora que qué haría en este programa. Es una artistaza y nuestro país necesita artistas como Rosalía, porque es una artista extraordinaria y estratosférica a nivel mundial».