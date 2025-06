Angel, la hija de Mel B y Eddie Murphy se declara trans: así ha sido la reacción de sus padres

En 2007, el actor norteamericano Eddie Murphy y la ex integrante de las Spice Girls, Mel B, dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común: Angel Iris Murphy Brown. En un principio, el intérprete negaba ser el padre del menor, algo por lo que el nombre del mismo estuvo situado en la primera plana mediática desde que nació. «No sé de quién es el niño hasta que salga y se haga un análisis de sangre. No debería sacar conclusiones precipitadas, señor», contestó en su día el actor al ser preguntado por la prensa. Sin embargo, con el paso del tiempo, se comprobó que sí que era su hijo biológico con unas pruebas de ADN y la situación se estabilizó entre ellos. Ahora, con sus 18 años recién cumplidos, ha vuelto a acaparar gran parte de los titulares por el giro de 180 grados que acaba de dar su vida. Y es que ha anunciado, a través de su perfil oficial de Instagram, que es un hombre trans.

Angel ha señalado que su pronombre es él, así como también ha posado con una chica rubia que muchos de sus seguidores han considerado que podría ser su pareja. Algo de lo que todavía el protagonista de la noticia no se ha pronunciado al respecto.

Tras publicar este llamativo contenido, el tabloide Daily Mail se puso en contacto con el círculo cercano del joven, el cual hizo hincapié en que había contado con el apoyo de sus dos progenitores en todo momento. «Es una decisión que tomó Ángel y Mel ha sido completamente comprensiva, igual que Eddie. No hubo ningún gran acontecimiento para celebrarlo. Angel solo quería que se supiera qué pronombres son adecuados ahora», señalaba la fuente.

Esta información deja más que claro que la relación con sus padres continúa intacta. De hecho, hace tan solo unos meses, la artista británica utilizó el universo 2.0. para felicitar a su hijo por su cumpleaños a través de un emotivo mensaje en el que no mencionó en ningún momento su género. «Feliz cumpleaños, mi Angel. Eres tan especial, tan brillante y tienes tanto talento… No podría estar más orgullosa de haberte visto crecer y convertirte en la persona que eres, pero siempre serás mi bebé. Espero que sigas persiguiendo tus sueños y que seas amable con todos los que te rodean, como siempre has sido, mi Ángel. Te quiero siempre», expresaba.