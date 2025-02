Ángel Cristo reaparece con un generoso mensaje: "Quiero que mi madre sea feliz"

Después de unos días ocupando un discreto segundo plano, Ángel Cristo ha reaparecido en el desfile de Julio Lama Piel y ha mandado un mensaje sobre su madre que sorprenderá a mas de uno. La guerra entre ellos continúa y Ángel no quiere tener relación con la artista, pero tampoco quiere que le pase nada malo. «Quiero que mi madre sea feliz igual que yo lo estoy siendo, simplemente nuestros caminos se han separado», ha comentado al respecto.

Después de los audios que publicó OKDIARIO de Bárbara Rey y Juan Carlos I, la vedette ha estado de máxima actualidad y terminó dando una entrevista en Telecinco. En esta intervención lanzó serias acusaciones en contra de Ángel Cristo, incluso puso cuestionó su papel como padre. No obstante, el ex concursante de Supervivientes se niega a responder.

Ángel Cristo en un desfile de moda. (Foto: Gtres)

«Cada frase que dijo mi madre yo podría contestar, pero eso se hace una bola de nieve interminable», ha comentado durante el evento de moda. «Mi madre, si realmente se arrepiente de sus palabras o igual no, porque es narcisista, se dará cuenta que lo que dijo es una barbaridad y que no tenía que haberlo dicho nunca porque no tiene vuelta atrás».

Hay que recordar que Bárbara comentó que no quería que Ángel se hiciera con la custodia de su hija, dando a entender que no estaba preparado para hacerse cargo de la menor. Como siempre, el hermano de Sofía Cristo ha contado con el apoyo de Ana Herminia, e pesar de que esta también ha tenido que apartarse de los medios porque está sobrepasada.

Ángel Cristo se aleja de los conflictos

Ana Herminia ha participado activamente en varios espacios de Telecinco. Antes de conocer a Ángel Cristo no era una persona famosa en España, así que la popularidad le ha venido de un momento a otro y ahora debe adaptarse a una vida distinta. La situación le ha superado, por eso ha dicho adiós a los platós durante una temporada.

«Estoy bien, tranquilo y pasando unos días de paz que no he tenido que estar en televisión y me han venido fenomenal. He estado cuidando de Ana y de las niñas», ha empezado diciendo Ángel en el desfile de Julio Lama para que el público entendiera sus últimas ausencias. Después le han preguntado por la modelo y ha declarado: «Ana no está bien todavía pero está mejor».

Ana Herminia en el desfile de moda. (Foto: Gtres)

La pareja está igual de enamorada que el primer día, por eso han celebrado el Día de los Enamorados por todo lo alto. «Por San Valentín Ana me ha regalado dos trajes de vestir y yo a ella una pulsera»

La guerra familiar continúa

A pesar de su discurso conciliador, la guerra entre Ángel Cristo, Bárbara Rey y Sofía Cristo no ha terminado, de hecho es posible que continúe durante mucho tiempo. El ex supervivientes, quien asegura que el encantaría volver a Honduras como concursante, no puede olvidar las acusaciones que su familia ha lanzado sobre él. «Si mi hermana me ha deseado la cárcel y mi madre dijo que no me den la custodia de mi hija, me reafirmo en la decisión que tomé», comenta haciendo referencia al paso que dio cuando rompió con su clan.

Eso sí, ya no se toma las cosas como antes, pues se ha dado cuenta de que el público se da cuenta de todo: «Llega un momento donde si te ríes de todo el mundo, haces entrevistas que no valen para nada y mientes, la gente pierde el interés y se harta. Se nota a leguas que mi madre se está riendo de todo el mundo».