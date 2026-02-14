Andreu Buenafuente reaparece por sorpresa y desvela cuál es su estado de salud

El estado de salud de Andreu Buenafuente se convirtió en un tema de conversación recurrente a finales de 2025, cuando el presentador emitió un comunicado explicando que tenía que cancelar su programa en las Campanadas de La 1. Según dijo, se había visto obligado a modificar su hoja de ruta «por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica». Desde el primer momento ha contado con el apoyo de su mujer, la actriz Silvia Abril, y con el respaldo de su equipo médico.

Desde que dijo adiós a la pequeña pantalla, hemos sabido muy pocas cosas de él. Lo único que teníamos claro era que iba a volver al trabajo cuando se sintiese preparado. «Hay que estar bien para regresar», declaró el propio comunicador. Ahora, cuando nadie lo esperaba, ha reaparecido por sorpresa en un programa de radio y ha explicado cómo se encuentra, cuál es su estado actual y cómo piensa retomar las riendas de su carrera.

La reaparición de Buenafuente

Andreu Buenafuente ha reaparecido en La Ventana, el espacio radiofónico que presenta Carles Francino en Cadena Ser. Lo primero que ha hecho ha sido aclarar que su recuperación avanza en la dirección correcta. Todavía le queda la recta final antes de llegar a la meta, pero está esperanzado y reconoce que volverá al primer plano mediático antes de lo que la gente pensaba.

Andreu Buenafuente en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

«Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente. Con ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo. Al final, tanto trabajo te saca de la carretera», ha empezado diciendo. Después ha recalcado que tomarse un descanso no era una opción, sino una necesidad. Gracias al parón que hizo a finales de año ha organizado los temas que tenía pendientes y se ha dado cuenta de lo que es verdaderamente importante: la salud.

Buenafuente admite que, en realidad, es hombre con suerte porque una de las cosas que le pasaba era que estaba sobrepasado de trabajo. Se dedica al mundo del espectáculo y sabe que no todo el mundo puede decir lo mismo, por eso ha declarado: «Soy un privilegiado, siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta. Tú imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado… No me puedo quejar».

¿Cuándo regresa Buenafuente?

Andreu Buenafuente y Berto Romero en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Buenafuente ha sido prudente a la hora de hablar de su regreso definitivo, pero sí ha admitido que será en Nadie sabe nada, el programa que presenta junto a Berto Romero en Cadena Ser. «Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo», explica con ilusión.

«Nuestros oyentes siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de Nadie me he enamorado aún más de la gente. Como dice un amigo, son esos viejos amigos a los que no he visto nunca. Nos han dado una cantidad de complicidad, de juego, de todo… Es alucinante», continuó diciendo. En definitiva, su testimonio ha dejado más tranquilos a sus fans y ha zanjado muchos rumores.