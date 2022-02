Anabel Pantoja ha tocado fondo. El pasado mes de octubre, después de varios obstáculos, la sobrina de Isabel Pantoja se daba el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Tal y como ha revelado la propia colaboradora ya cuando estaba preparando no estaban al 100% en su relación. Algo había cambiado, pero ¿cuándo? Hay que echar la vista atrás. Cuando Omar se va a Supervivientes, Anabel lo pasa mal al principio, pero pronto se da cuenta de que está bien. Ese fue el punto de inflexión de la diseñadora de joyas.

Pese a que Anabel ha confirmado la ruptura, fue Kiko Matamoros quien lo sacó a la luz. Además, le ha comentado a la sobrina de la tonadillera que “no confíe demasiado en determinadas personas”. «No sé si Anabel casa en su nuevo mundo, en su nuevo círculo, en sus nuevas amistades», ha indicado Matamoros. Tal y como ha dejado reflejado, el tertuliano ha querido lanzar una advertencia a Anabel. «Mi consejo es que no confíe demasiado en la gente que posiblemente no haya una base sólida para darle determinada confianza… Podría ser mentira lo que me han contado a mí, pero se ha lanzado de manera muy malintencionada», ha contado.

«A Anabel le tengo mucho cariño porque es un ser muy susceptible de sufrir, muy vulnerable, y no me gustaría que nadie estuviera jugando sucio con ella. Sabía de sus crisis hace tiempo y la veía más o menos fuerte, por eso me pasé de frenada. Yo no quiero que ella esté mal», ha explicado Kiko Matamoros. «Es un mundo muy clasista y competitivo y en un momento dado, sin tú quererlo, puedes despertar envidias, recelos, campañas que están en juego», ha añadido. «Hay gente que se puede intentar aprovechar de ella», ha querido decir para rematar su discurso.

La diseñadora de joyas, visiblemete afectada no ha dudado en agradecer a Kiko sus palabras y este gesto que ha tenido con ella. «Tengo que darle las gracias, porque lo que me ha contado me ha dejado muerta. He flipado en colores. Me ha contado con detalle cosas de mí. Le he demostrado que no ha habido una tercera persona. Ha dado en muchos clavos. Una persona que me quiere traicionar me ha querido traicionar para joderme. No desconfío de nadie, pero él me ha dado fechas y círculos. Si tengo que contratar a Colombo, lo contrato», ha comentado afectada.

Después de estas palabras, el padre de Anita Matamoros se ha vuelto a dirigir a Anabel. «Anabel, si me lo permites. Yo no me desgastaría en eso. Mira bien a quién le tienes que hacer una confidencia y huye a quien se quiera aprovechar de ti. Evita que puedan jugar sucio contigo. Trabájatelo», ha expresado. «Me molesta que se diga que yo dejo a Omar Suárez por terceras personas porque no hay nada», ha terminado diciendo Anabel Pantoja.