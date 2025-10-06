Anabel Pantoja ha reaparecido tras ensayar su próxima coreografía de Bailando con los estrellas, el programa de Telecinco en el que el pasado sábado 4 de octubre rindió homenaje a su tía, Isabel Pantoja. La creadora de contenidos ha rindió homenaje a la intérprete de Marinero de Luces y no solo por interpretar Se me enamora el alma, una de las canciones más conocidas de la artista. Sin embargo, no solo la recordó gracias a la letra, sino que lució un look que recordaba a Pantoja en la mítica película Yo soy esa al llevar una flor roja en el pelo y unos caracoles hechos con los propios mechones. «Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí», dijo la influencer visiblemente emocionada.

Primeras palabras de Anabel Pantoja

Tras su actuación, Anabel reconocía que no sabía si su tía la había visto por televisión, porque desconocía su paradero -ya que hay rumores de la mudanza inmediata de Pantoja a República Dominicana-. Días después de su último baile en este talent show de Telecinco, la sevillana ha retomado los ensayos para la gala del próximo sábado. Precisamente, a la salida y acompañada por su pareja en el programa, la creadora de contenidos ha desvelado cómo se encuentra tras el homenaje a su tía. «Estoy muy feliz. Lo que dije, me sentí muy bien y se me queda para mí para toda la vida ese homenaje», ha desvelado sin entrar en detalles sobre las deudas de la cantante, otra de las preguntas de los reporteros.

Anabel Pantoja reaparece tras el homenaje a su tía, Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

De quién sí se ha pronunciado ha sido sobre Irene Rosales, que fue la invitada estrella al programa de las noches de los sábados de Mediaset. La ex nuera de Isabel Pantoja estuvo en Madrid durante una semana ensayando su actuación. «Destruidas pero a darlo todo. Muy feliz de que vivas esta experiencia tan guay», escribió Anabel sobre la ex de su primo Kiko Rivera, donde dio cuenta que no se habían separado durante su estancia en la capital española -ya que Rosales vive en Andalucía junto a sus hijas en común con el primogénito de Isabel Pantoja-.

«Irene estaba estupenda guapísima», ha añadido Anabel sobre Irene, con la que parece que guarda una buena relación pese a la separación de la ex colaboradora televisiva con su primo Kiko.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bailando con las estrellas (@bailandoest)

Precisamente, Rosales -en su reaparición en la pequeña pantalla, de la que lleva meses alejada aunque hace años era tertuliana habitual en el programa de los fin de semanas de Emma García-, tras su actuación dijo que estaba muy feliz por aceptar el reto: «Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones…». Toda una declaración de intenciones que llega dos meses después de que anunciara su ruptura del padre de sus hijos. ¿Regresara definitivamente a la televisión tras su paso por Bailando con las estrellas?