Ana Soria vuelve a sacar pecho por Enrique Ponce en la Red

Han pasado cuatro años desde que Ana Soria y Enrique Ponce gritaran a los cuatro vientos su historia de amor. Desde entonces, han optado por la discreción y el hermetismo para tratar su relación de cara a los medios pero hay ocasiones en las que se han saltado esta regla. Sin ir más lejos, este viernes, 12 de abril, la joven ha utilizado las redes sociales para publicar una fotografía de su pareja mientras torea con unas emotivas palabras con las que se ha mostrado visiblemente orgullosa de su carrera sobre los ruedos.

«Se me acelera el pulso cuando pienso en lo poquito que queda para verte brillar de nuevo», escribía en su perfil oficial de Instagram junto a la canción No necesito más de Demarco. Así, Ana se ha posicionado como un férreo apoyo del diestro en la cuenta atrás de su inminente regreso al mundo del toreo, el cual tendrá lugar el próximo 17 de mayo, justo tres años después de anunciar su retirada «por tiempo indefinido». Nimes, la ciudad francesa ubicada al sur del país, será testigo del acontecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Soria (@anasoria.7)

La plaza de toros en la que Enrique volverá a ponerse el traje de luces guarda un significado muy especial para la pareja, y es que fue en ese ruedo donde el maestro dibujó una ‘A’ sobre la arena durante los inicios de su relación sentimental con Soria. No obstante, no será el lugar donde Ponce se despida para siempre de su profesión. De acuerdo con lo publicado por varios medios, además de Francia, visitará Valencia, Sevilla y Madrid, entre otros lugares, a lo largo de todo el año.

El romántico mensaje de Ana Soria en la cuenta atrás para el retorno de su pareja en los ruedos llega tan solo unas semanas después de que eliminara todas las fotografías en las que aparecía con él en su perfil de Instagram. Este llamativo movimiento generó todo tipo de especulaciones de crisis que hoy, con estas palabras, quedan completamente fulminadas, ya que la almeriense ha querido compartir con todos sus seguidores un sentimiento de unión, admiración y amor que deja en evidencia el buen camino por el que continúa avanzando su romance.

Ana Soria y Enrique Ponce en ‘El Hormiguero’./ Gtres

Cabe destacar que, ante los constantes rumores de posible crisis de pareja, el programa Así es la vida se puso en contacto con Ana tras comprobar que no había dejado ninguna fotografía en su perfil de Instagram en la que apareciera Enrique, algo que ella misma explicó de la siguiente manera, según el espacio televisivo: «He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferente y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente me da igual lo que digan. Me dio TOC tenerlas igual editadas», explicaba con un tono muy natural, al mismo tiempo que insistía en que su noviazgo con Enrique estaba igual de bien que siempre. «Estamos centrados en lo importante y apoyándole a muerte», aseguraba.