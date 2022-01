Ana Rosa Quintana ha vivido un día de emociones especiales. Este 12 de enero ha alcanzado los 66 años de edad. Puede que no esté siendo su cumpleaños soñado. Las circunstancias personales que le envuelven no son las idóneas pero no por eso hay que dejar de celebrar. En cualquier otro contexto, la periodista habría presentado su programa desde las 09:00 AM, pero la salud manda.

Su ausencia ha marcado bastante a sus compañeros de la tele y amigos, que han tomado la decisión de no escatimar a la hora de hacerle un regalo como merece. Un camión aparcado en la puerta de Ana Rosa con una maceta de enormes dimensiones cargada de flores ha anunciado la llegada a su hogar de un detalle muy especial.

Concretamente, el tipo de flor que ha recibido eran orquídeas, una de las más caras del mercado. Para hacer una idea del valor del regalo basta con apuntar que el precio por unidad roza los 30 euros y el paquete recibido por la presentadora era gigante. Además, los repartidores también le han entregado ramos por separado. Baño de flores para ella en un momento delicado, de lucha, y en el que estas muestras de cariño actúan como vitamina para ella.

Pero al margen de las flores, a Ana Rosa Quintana todavía le quedaba otra sorpresa. Sus compañeros le han enviado un ramillete de globos dedicados. En uno de ellos se podía ver la firma de Marisa Martín Blázquez, Marisita, como ella le llama cariñosamente. Sin lugar a dudas, un bonito gesto.

Algo que ha llamado la atención es que no se ha prodigado en aparecer el día de su cumpleaños, algo que sí que hizo el pasado año. Poco importó el temporal Filomena que dejó Madrid bañado en nieve y que estuvo a punto de hacerla resbalar. Ana Rosa saludó a los reporteros a su llegada del trabajo, pero luego volvió a salir a las puertas de su domicilio junto a su perra para posar ante los compañeros. Un gran gesto por su parte pero que no ha tenido su repetición esta vez, ni tan siquiera en redes sociales. Sea como fuere, seguro que está siendo un día repleto de sorpresas, rodeada de sus seres queridos.

Los recuerdos a Ana Rosa Quintana por parte de sus compañeros han sido constantes desde que anunció que se retiraba para recuperarse del cáncer de mama que le fue diagnosticado. El último lo hizo Patricia Pardo, su sustituta al frente del magacín y aprovechando el aniversario del programa: «De ella, hemos aprendido esa máxima que dice que para ejercer el periodismo, para comunicar, ante todo hay que ser buenos seres humanos, porque si se es buena persona se puede intentar entender a los demás, empatizar con sus intenciones, con sus intereses, con sus dificultades y sus méritos, y también con sus tragedias», dijo con lágrimas en los ojos. La jefa es mucha jefa.