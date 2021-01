Ni las consecuencias del temporal ‘Filomena’ ni que sea su cumpleaños ha hecho que Ana Rosa Quintana deje de trabajar. La periodista salía de su casa hoy bien pronto, cuando el termómetro registraba temperaturas bajo cero. La última vez que se llegaron a los -12 º C, ella aún no había nacido y de eso hace ya 65 años. Esa es la cifra a la que llega hoy y tras corresponder con sus obligaciones laborales, Ana Rosa ha posado en la puerta de su casa ante los medios de comunicación.

El temporal ha propiciado que la veterana presentadora nos regale una imagen inédita y casi histórica en su cumpleaños: un posado en la puerta de su domicilio con todo cubierto de nieve. Llegaba a las inmediaciones con complicaciones para caminar dado que el pavimento de la calle está helado y sujetando unas bolsas que parecían ser de regalo. Quizá obsequios recibidos por sus compañeros de trabajo en este día tan especial para ella.

Tras entrar a casa, la periodista ha salido unos minutos después para posar junto a su perro, una adorable mascota. Para protegerse de las bajas temperaturas, Ana Rosa lucía un anorak amarillo de esquí con capucha y pantalones tipo terciopelo. No faltaron las botas, que habían sido noticia durante el programa de hoy.

Ana Rosa lleva el atuendo adecuado para caminar por la nieve: «Lo llevo así porque me han dicho que hay que llevar una buena suela» #AR12E https://t.co/4DJJ8PN3JV — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 12, 2021

La de Usera ha decidido presentar su programa con botas de nieve, consciente de la importancia de llevar un buen calzado estos días. De hecho, su compañera de programa Patricia Pardo sufrió una caída al ir a trabajar. «Lo importante es llevar un buen calzado y tú haces gala de ello hoy», le decía Joaquín Prat. A lo que Ana Rosa contestaba: «Mirad, yo no me he quitado el zapato, lo llevo así porque me han dicho que hay que llevar una buena suela y no me lo he quitado, he venido así». Traje y botas de nieve, quizás en las antípodas de la elegancia pero necesario para circunstancias como las que se viven en la Comunidad de Madrid.

Además, el programa de su 65 cumpleaños, ha sido especial por otro motivo, el reconocimiento público que Quintana ha hecho de un miembro de su familia: «Tengo una sobrina que es enfermera y esas criaturas yendo a las 4 de la mañana andando el sábado a través de la nieve para poder llegar y-luego dos días en el hospital….». Aplauso generalizado.

Tras cumplir ante la prensa que la esperaba a las puertas de su casa, Ana Rosa Quintana se dispone a celebrar su aniversario en compañía de su marido y de sus dos hijos mellizos. No será una gran celebración sino algo íntimo, una cena en familia y poco más. Las circunstancias prácticamente obligan a que así sea ya que, si la pandemia complicaba las cosas, la nieve y el hielo aconsejar salir lo estrictamente necesario.

Ana Rosa Quintana llega a este cumpleaños convertida en la reina indiscutible de las mañanas en televisión. Referencia informativa por antonomasia cada comienzo de día. Lo hace dirigiendo ‘El Programa de Ana Rosa’. Son ya 16 años de liderazgo que se ha ganado con su vocación y dedicación periodística, con el rigor informativo y la actualidad de última hora como premisas innegociables. Tanto es así que Mediaset renovó su contrato el año pasado hasta el 2023, lo que significará que -como mínimo, habrá Ana Rosa hasta los 67 años.