Ana Rosa Quintana será vacunada hoy con AstraZeneca

Felicidad de viernes para Ana Rosa Quintana. La presentadora ha recibido la notificación de Sanidad de que ha llegado su turno para vacunarse y recibirá la primera dosis de AstraZeneca este 16 de abril de 2021 en el estadio Wanda Metropolitano, escenario donde la Comunidad de Madrid inició a finales de marzo una campaña de vacunación masiva a mayores de 60 años.

Ana Rosa deberá poner fin antes de tiempo a su presencia en plató para acudir al coliseo rojiblanco. Una buena noticia que ha querido compartir con su audiencia: «Estoy muy contenta». En su discurso ha asegurado que esta es la única solución posible para acabar de una vez por todas con la pandemia. Por supuesto, no quiere ni oír hablar del pánico que han desvelado tener algunas personas ante la vacuna de AstraZeneca, que ha sido objeto de polémica por estar vinculados a trombosis, según informan algunos estudios: «Existen medicamentos mucho más peligrosos», ha dicho.

Ana Rosa Quintana ha ido hablando durante las últimas semanas sobre la campaña de la vacunación. La pasada semana mostraba su envidia sana cuando se enteraba de que una de las trabajadoras de su programa, Isabel San Sebastián, iba a recibir la dosis.

A sus 62 años era una de las primeras del equipo en vacunarse. Su ‘jefa’ se alegraba por ella, al mismo tiempo que aseguraba no entender la polémica creada con AstraZeneca en las últimas semanas: «Yo simplemente lo que quiero decir, Isabel te tengo una tirria horrorosa hoy, porque mañana te vas a vacunar y a mí todavía no me han llamado», decía Ana Rosa Quintana. San Sebastián tenía seguro que «te llamarán en breves, confía». Y así ha sido.

La reina de las mañanas lo tenía claro meridiano: «Cuando me toque me tocó, yo voy a ir el día que me toque a la hora que me toque y que me pongan la que me pongan. Ya se que me van a poner AstraZeneca, pues, bienvenida sea». La colaboradora Esther Palomera le recomendó «que te pongan alguna de la que están en el mercado». Pero Ana Rosa estaba mentalizada de vacunarse con la farmacéutica que hiciera falta: «A mí que me pongan la que quieran, de verdad, como si es la de la varicela», terminó diciendo.

La última cuarentena de Ana Rosa Quintana

Una vez se vacune, Ana Rosa podrá respirar más tranquila y será una inmunizada más. No hace mucho, la presentadora tuvo que hacer una cuarentena preventiva y trabajar desde casa por estar en contacto estrecho con un positivo en coronavirus. Semanas después se desveló que fue su compañera Patricia Pardo. Gracias a la tecnología pudo formar parte de su programa, aunque también aprovechó para pasar más tiempo con su familia o hacer torrijas, coincidiendo con la Semana Santa.

El inicio de su cuarentena fue tan inesperado como repentino ya que el pasado 24 de marzo Ana Rosa arrancó su programa pero en torno a las 11.30 horas le cedió el testigo a Joaquín Prat al enterarse de la noticia: «Gracias Joaquín por hacerme el relevo. Aquí son muy estrictos con las medidas sanitarias y tenía hora para hacerme el test de antígenos que, por cierto, ha dado negativo», dijo. Después, Prat también haría cuarentena, tal y como informó Mediaset: «Siguiendo el protocolo de prevención covid de Mediaset España, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un positivo y serán sustituidos por Ana Terradillos y Mónica Sanz en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Cuatro al día’, respectivamente».