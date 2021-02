Ha sido un fin de semana complicado para Ana Rosa Quintana, como ella misma ha explicado en su programa, donde ha lamentado la pérdida de una buena amiga, la empresaria Chelo Palacios, copropietaria de la boda familiar Palacios Remondo, fallecida el domingo tras agravarse la enfermedad que padecía después de contagiarse de coronavirus. «Este fin de semana creo que he recibido más de cuatro noticias terribles, ya daba miedo hasta coger el teléfono y, además, sin poder acompañar a esas familias», dijo la presentadora en el avance. «Son días terribles para miles de familias, padres, hermanos, amigos que lloran la muerte de seres queridos fundamentales en sus vidas», añadió antes de dedicarles unas sentidas palabras de homenaje a la empresaria

«Yo he perdido una amiga, un faro de inspiración, una empresaria, madre, pilar de familia, luchadora infatigable, de esas mujeres que dices: ‘Yo quiero ser como ella’. Valiente, siempre con una sonrisa, una palabra de optimismo en cualquier circunstancia. Chelo Palacios era mucho más que una amiga y como 83.000 españoles no he podido ir a velarla, ni a abrazar a su familia», explicó.

Pero su discursó pasó de la emotividad a la indignación debido a lo que está ocurriendo en toda España: «Y veo que sigue habiendo fiestas clandestinas, gente que aún no se ha enterado que todos estamos en peligro, que esta pandemia no respeta nadie, que está acabando con generaciones enteras que con su esfuerzo y sacrificio nos han llevado a una vida de progreso y bienestar que nunca antes habíamos tenido». Pero además emplazó al Gobierno, «si es que le queda algo de conciencia», a tomar medidas, dejando en un segundo plano su «interés electoral». Y finalizó con una afirmación tajante: «Estamos en un momento muy crítico y es hora de pensar en salvar vidas».

La comunicadora está muy concienciada con el problema. Cada día en su programa se analizan los nuevos datos y se informa de la situación que existe tanto en España como en el resto del mundo. Hace ya casi un año que se decretó el estado de emergencia y desde el primer momento, la productora responsable del programa, así como Mediaset, tomó unas estrictas medidas para evitar contagios y velar por la seguridad de los trabajadores. Y ya que las cifras no hacen más que aumentar, ‘El programa de Ana Rosa’ ha endurecido aún más las recomendaciones anti Covid. De ahí que recientemente hayan tomado la decisión de reducir el número colaboradores en el plató donde ya no cuentan con la presencia de público.

«A partir de ahora verán esta mesa más vacía de lo habitual, y es porque vamos a extremar las medidas de seguridad, porque es algo necesario ante la cepa británica, que es mucho más contagiosa», desveló a su audiencia hace una semana. «Esto es lo más cerca que me verán de Patricia Pardo, porque tenemos que protegernos. Ella es mi sustituta si yo no puedo venir, por lo que con ella extremamos todavía más las precauciones, ni siquiera acude a la redacción o a las reuniones para no estar en contacto con más personas. Si una falla, tiene que estar la otra, por lo que incluso ni los fines de semana podemos ver a nadie, aunque resulte doloroso».

Pero además, la comunicadora desvelaba que, ante la gravedad de la situación sanitaria, ha tomado la decisión de no ver a su hijo mayor, Álvaro Rojo, porque no son convivientes. «Yo sé que es un sobreesfuerzo porque todos estamos agotados, todos estamos cansados, llega el fin de semana y estás metido en tu casa, no puedes ver a nadie. Pero si llegan las vacunas será el último esfuerzo que tengamos que hacer».