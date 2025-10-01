Ana Rosa Quintana sobre las declaraciones de Sonia Moldes en contra de Alessandro Lequio: "Él es fuerte"

Después del huracán mediático que se ha generado tras la publicación de las memorias de Mar Flores, donde Alessandro Lequio protagoniza algún que otro capítulo de la vida de la modelo, el italiano ha vuelto a verse salpicado por una nueva polémica que le ha hecho acaparar multitud de titulares en los últimos días. Y es que Sonia Moldes, una de sus ex parejas, ha regresado a la esfera pública para asegurar que este tenía grabaciones íntimas de las chicas con las que había mantenido relaciones sexuales. Unas declaraciones que, como no podía ser de otra manera, han hecho estallar al colaborador de televisión, quien ha negado por completo esta información.

En medio del revuelo mediático, Ana Rosa Quintana, íntima amiga de Alessandro, no ha optado por el silencio, y durante su presencia en el 25º aniversario de Vertele en Madrid, ha salido en su defensa. «Alessandro es amigo mío. Soy la madrina de su hija. Quiero a su mujer, a María, y él lleva su vida profesional como le parece. Y creo que tiene ya edad para hacer lo que le parezca y como le parezca. Está siendo criticado por unos, y por otros comprendidos», comenzaba a decir, poniendo de manifiesto la estrecha relación de amistad que han logrado forjar a lo largo de los años.

Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Gtres)

Centrando aún más la atención en la polémica, Ana Rosa Quintana aseguró que no había seguido de cerca lo que había ocurrido con las declaraciones de Moldes, aunque se mostró muy convencida de que «Alessandro eras muy fuerte». Unas palabras con las que dejaba entrever que el revuelo no iba a afectar lo más mínimo al italiano, quien siempre ha proyectado una imagen serena frente a las cámaras, a pesar de las tempestades que en más de una ocasión lo han situado en el centro de la noticia.

En otro orden de cosas, aprovechando su intervención con los medios, la presentadora de El programa de Ana Rosa se sentía muy orgullosa de poder estar en un evento que celebraba la larga trayectoria de un medio de comunicación, ya que sentía que había tenido la suerte de «tener la profesión más bonita del mundo». Con respecto a las audiencias que están consiguiendo en esta temporada, la periodista confesaba que «estaba muy contenta porque lideraba en las cadenas comerciales». No obstante, también comentaba que, aunque miraban los datos diariamente porque al final era «un instrumento de trabajo», no era bueno obsesionarse, y menos en su caso, que conduce un espacio televisivo diario.

Ana Rosa Quintana en el 25º aniversario de Vertele. (Foto: Gtres)

Por último, antes de concluir, los reporteros quisieron preguntarle si estaría interesada en escribir unas memorias, como ya habían hecho muchos otros rostros conocido de nuestro país, algo que negó tajantemente. «No lo haría. A nadie le importan mis memorias», sentenciaba.