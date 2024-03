Las palabras de Marina Rivers, de 21 años, hacia Ana Rosa Quintana (68) durante su paso por La Resistencia, espacio presentado por David Broncano, ya tienen respuesta por parte de la veterana presentadora. Fue en la tarde de este lunes, 4 de marzo, cuando, la comunicadora quiso hablar sobre las declaraciones de la que también es una de sus colaboradoras en TardeAR, programa de Telecinco que ocupa la franja horaria del desaparecido Sálvame.

Ana Rosa Quintana responde a Marina Rivers

Ana Rosa Quintana está viviendo una nueva etapa profesional y, haciendo gala de su habitual naturalidad, ha querido hablar acerca de lo que dijo Marina Rivers sobre ella la pasada semana. «Es una persona muy agradable», dijo, con cariño, la creadora de contenido a Broncano. «Es un icono. Es la primera influencer. A mí me para la gente mayor por la calle y me dice: ‘Soy súper fan de Ana Rosa, diselo’», prosiguió, haciendo hincapié en el gran elenco de seguidores que tenía a sus espaldas la periodista. «Me pregunta que qué tal, si he comido bien… Es como una abuela que te cuida. […] Es muy atenta. Yo la amo. Es la mejor. La verdad que me trata muy bien», añadió Rivers. Como era de esperar, sus declaraciones tuvieron una gran repercusión hasta tal punto que la propia Ana Rosa ha reaccionado.

Dani Martínez se convirtió en uno de los invitados de la tarde para promocionar su nuevo programa Martínez y hermanos, que se estrenaba en abierto este lunes en Cuatro. Durante la distendida conversación, el presentador y humorista contó peculiaridades de su espacio e hizo referencia al megatrón (ese humo que sale a presión y que se utiliza sobre todo en determinadas discotecas). «¿Tú sabes lo que es el megatrón?», le preguntó Dani a Ana Rosa a lo que la comunicadora contestó afirmativamente, sin dudar. «Vamos a ver, perdonarme ¿Qué os creéis?», insistió, en clave de humor.

Fue entonces cuando aprovechó para lanzar una ‘pulla’ a Marina Rivers. «Habéis escuchado a Rivers que dice que soy como adorable, porque la cuido como una abuela… pero yo la quiero, la quiero igual», explicó Ana Rosa Quintana ante la risa de Dani y los presentes en plató.

El fichaje de Marina Rivers por ‘TardeAR’

Marina Rivers aseguró durante su paso por La Resistencia que recibió la llamada de la cadena de Fuencarral con «mucha ilusión». «Es una forma de comunicación más, me gusta presentar y dar mi opinión», contó, al mismo tiempo que reconoció que nunca participaría en un reality como concursante, ya que solo formaría parte de este tipo de formatos en el rol de presentadora.

«Cuando me llamaron me moría de ilusión. Era algo para dar mi opinión y hacer algo diferente a redes, porque en redes es más ‘tranqui’, es hablar de mi vida, de viajes… Y sentarme a opinar de cosas me parecía que me daba el valor que creo que tengo», contó.