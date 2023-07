Como cada verano, El programa de Ana Rosa ha puesto fin a una temporada más cargada de éxitos. Han sido 19 temporadas en antena bajo el mando de ‘la reina de las mañanas’, Ana Rosa Quintana. Pero hoy, su vida ha dado un giro de 180 grados con motivo del cambio de era de la cadena de Fuencarral y la veterana presentadora pasará a ser el rostro visible de las tardes. Un adiós de lo más emotivo en el que ha querido dirigirse a su fiel audiencia con estas palabras cargadas de sentimiento.

Ana Rosa Quintana ha dejado claro que está dispuesta a cumplir con las necesidades de Mediaset. El grupo está haciendo cambios y ha pensado que lo mejor para la parrilla de Telecinco es pasar a Ana Rosa a las tardes de la cadena. La presentadora ha admitido que le da «nostalgia» porque lleva casi 20 años siendo ‘la reina de las mañanas’ y ahora debe cambiar de costumbres. «Por fin voy a poder ir al banco», comenta en tono de humor.

Las bonitas palabras de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa ha organizado una rueda de prensa para despedir la temporada número 19 de su programa. «Me habría gustado llegar a la 20», reconoció durante este evento. Sin embargo, es muy buena profesional y hará lo que le pidan los responsables de Telecinco. A partir de septiembre presentará un programa diario que ocupará la franja que antes tenía Sálvame. Se llamará TardeAR y promete ser el nuevo éxito de la cadena.

La periodista, antes de despedirse de sus espectadores para empezar el fin de semana, ha pronunciado un pequeño discurso. Admite que le da cierta nostalgia dejar las mañanas de Telecinco, pero tiene mucha ilusión por empezar su nuevo proyecto.

«A partir del martes me despido de 19 años de mi vida, que es un tercio de mi vida y la verdad es que no quiero ni pensarlo. Me da nostalgia y eso que no me voy, que yo sigo aquí dando guerra. Yo todavía voy a estar aquí lunes y martes porque queremos ver los resultados de las elecciones y analizar los resultados», comenta.

Ana Rosa prepara las nuevas tardes de Telecinco

En un primer momento TardeAR, el nuevo espacio de Ana Rosa, no iba a tratar temas políticos, pero Alessandro Salem, responsable de Mediaset España ha cambiado de opinión. «Él tiene razón. No tiene ningún sentido hacer una tertulia política por la tarde, pero si hay un tema político, claro que lo vamos a tratar. Vamos a hacer un programa de actualidad y todo es política. Que suban o bajen las pensiones, que haya una pandemia o que cambie un código penal», explica la presentadora.

Ana Rosa sabe que su etapa en El Programa de AR está cada vez más cerca de llegar a su fin, por eso se está despidiendo ya de sus espectadores. Eso sí, ha dejado claro que todavía tiene mucho que dar. De hecho su nuevo programa promete ser el nuevo buque insignia de Telecinco. La cadena necesita cubrir el hueco que antes ocupaba Sálvame.