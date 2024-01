Las últimas informaciones acerca de las cuentas de la Fundación Aless Lequio, que nació con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer, y que presiden Ana Obregón y Alessandro Lequio, han llevado a una situación límite al colaborador de televisión hispano-italiano y a la bióloga. En los últimos días, son varios los medios que se han hecho eco de una posible irregularidad en la financiación de la entidad que apuntaría directamente a la actriz; afirmando que aún no había donado el dinero de las exclusivas que ha concedido en los últimos meses, ni de El chico de las musarañas; pese a haber prometido hacerlo.

Esto último, cabe recordar, quedó medianamente justificado a través de un comunicado de la propia fundación. «Esta donación de derechos de autor está sujeta de forma contractual a la finalización del año fiscal que todavía no se ha cerrado para poder hacerse efectiva (…) Dicha donación, por petición expresa de la presidenta Dña. Ana García Obregón, una vez liquidada será ingresada directamente desde la editorial a la Fundación Aless Lequio», rezaba el texto publicado. No obstante, todo lo que tiene que ver con las entrevistas de la que fuera intérprete de Ana y los siete estaba aún por esclarecer. Hasta hoy.

Ana Obregón en ‘Y ahora Sonsóles’ / Antena 3

Ana Obregón ha entrado este jueves en directo en el programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3, y roto su silencio sobre este asunto. La actriz ha asegurado que al leer las informaciones sobre ella se ha quedado muy triste, ya que la fundación era uno de los deseos de su hijo y era para honrarle una vez fallecido. «Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso. Él era un héroe y quería crear la asociación para apoyar la investigación. Yo no sabía que esto era tan difícil porque una madre después de enterrar a su hijo no tiene fuerzas de levantarse de la cama, pero yo quería cumplir sus deseos, por eso lo hicimos», ha dicho. Asimismo, ha aclarado que, en 2020, utilizó el dinero de una de las exclusivas a Hola para crear la organización. «Me costó muchísimo porque no podía parar de llorar, pero lo hice pensando en la fundación», ha asegurado.

Del dinero que se embolsó entonces, Obregón ha dicho que se quedó con la cantidad sobrante tras declarar el beneficio total a la Agencia Tributaria y que eso mismo, lo utilizó para fundar la entidad. Menos de un año después, tras el fallecimiento de su madre, Ana Obregón constituyó la Fundación y una vez la registró, en 2021, utilizó el dinero y otros ingresos de otros trabajos para hacer la tan sonada dotación de 30.000 euros. Al año siguiente, en 2022, la Fundación Aless Lequio comenzó a tener un organigrama y el albacea de su hijo, Aless Lequio, le donó locales y dinero a la propia Ana, y a Alessandro Lequio, para hacerla crecer.

Ese mismo año también, en propias palabras de la actriz y presentadora, Ana hizo otro posado para ¡Hola! cuya remuneración fue íntegra para la Fundación. «En 2022 hice otro posado para ¡Hola! y directamente fue a la Fundación», ha explicado. Pero ¿Y qué hay de sus últimas entrevistas? «Jamás he dicho que todas las exclusivas fueran para la fundación. Me dedico en cuerpo y alma, muchas horas durante el día. Mi familia ha donado todos los muebles del despacho de mi padre y es a lo que me dedico, a eso y a cuidar de Anita. No quiero que ninguna madre pase por lo que he pasado y estamos dedicando el dinero a ello, la organización sigue trabajando a pleno pulmón y parece que ayudar a los demás es un delito», responde.

«Ningún hombre me ha pagado nunca nada»

Durante su intervención en el programa antes citado, Ana Obregón ha sido preguntada por si había recibido algún anticipo por el libro. «Los contratos son confidenciales, cuando yo negocié el contrato quería que los royalties fueran altos para donarlos a la fundación, no pasan por mí», ha aclarado la actriz. «Ha habido un anticipo porque yo he estado 10 meses trabajando y en marzo se pagarán los derechos de autor que van directos a la fundación», ha agregado para, inmediatamente después, lanzar su enésimo dardo al padre de su hijo. «No voy a donar el dinero de ninguna exclusiva a la fundación, pero voy a dedicarle cinco horas diarias en cuerpo y alma. El dinero va para mi Anita, pues no me ayuda nadie, como nunca jamás me ayudó ningún hombre a nada. Todo el mundo sabe que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo. Tenía la suerte de tener ese dinero, si no lo llego a tener me hubiese prostituido para salvarle».