Ana Obregón está disfrutando del primer verano en compañía de su nieta, Ana Sandra. Después de unos años complicados, marcados por la muerte de su hijo Aless Lequio, y de sus padres, Ana Obregón y Antonio García, ahora la presentadora ha recuperado la sonrisa con el nacimiento de la pequeña, que llegó al mundo el pasado mes de marzo en Miami.

A pesar del debate que generó a todos los niveles el nacimiento de Ana Sandra, así como las críticas, Ana Obregón está más feliz que nunca, y ha hecho oídos sordos a cualquier tipo de comentario negativo. La presentadora está absolutamente volcada en su nieta, con la que está pasando el primer verano en Mallorca, su destino habitual de vacaciones.

Ahora que Anita -como cariñosamente llaman a Ana Sandra- está a punto de cumplir cinco meses de vida, Ana Obregón ha posado para las páginas de la revista ¡Hola! y ha concedido una entrevista en la que desvela algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre el futuro de su nieta, tanto más inmediato como lejano. En traje de baño, como solía hacer cada verano cuando posaba para los fotógrafos y daba en pistoletazo oficial de salida a la temporada, Ana se ha mostrado encantada de poder disfrutar de su refugio en Mallorca en compañía de Anita.

«¡Estoy feliz, feliz!», ha dicho la presentadora, que reconoce que tenía cierto reparo a volver a la casa de Mallorca por tener que enfrentarse a sentimientos encontrados, aunque descartaba que se vendiera. Sin embargo, ahora está encantada de estar aquí. «Si Anita no existiera, yo ya no habría vuelto a ‘El Manantial’. Nunca jamás. Hubiera sido imposible estar aquí en su ausencia, con tanto dolor. Pero en cambio mira, aquí estoy con esta princesa que es una bendición, un milagro de verdad»,ha recalcado la presentadora que comenta que su nieta se parece mucho a su hijo y está cada vez más grande.

La actriz ha vuelto a insistir en que Anita es una niña rodeada de amor, deseada desde el cielo y de la tierra y a la que nunca va a faltar nada. «Tiene tíos y primos que vienen a verla a casa, que están enamorados de ella. Y ya dos primitos y los que vengan… porque, claro, sus tíos están todos entre los 15 y los 28 años. ¡Imagínate! A esta niña no le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser muy querida por toda la familia, que somos una piña. Y me gusta que la gente lo vea, porque en su momento se levantó mucha polémica con todo esto. Pero cuando vean lo bien que está esta niña, seguro que cambian de opinión», ha comentado la artista, que hace caso omiso a cualquier tipo de crítica.

Aunque ahora está disfrutando de unos días de vacaciones, Ana ya tiene en mente cómo quiere que sea el bautizo de la pequeña y tiene muy claro quién va a ser la madrina y la responsable de cuidar a Anita en caso de que ella falte. No hay que olvidar que la actriz ha recibido numerosas críticas por convertirse en madre-abuela a los 68 años. «Lo quiero celebrar en septiembre, ya en Madrid. Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella y le he dicho: ‘Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita’. Mi sobrina Celia tiene 30 años. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté. Además, va a ser su madrina de Bautismo», ha dicho la presentadora que, aunque no descarta darle un hermanito a Anita, considera que siempre va a estar muy bien rodeada.

La situación con Alessandro Lequio

Ana también se ha pronunciado sobre Alessandro Lequio que, a día de hoy, aún no conoce a Anita. «Mira, yo siempre digo lo mismo: por nuestro hijo vamos a estar juntos siempre. Que él tome la decisión de no ver a Anita, pues que no la vea, no me importa, sus motivos tendrá, yo ahí no entro. Pero sé que cuando la vea se va a derretir, porque es idéntica a Aless», ha comentado la presentadora.