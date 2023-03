Bertín Osborne ha estallado en las redes, donde ha subido un vídeo muy enfadado en el que se pronuncia sobre la actitud de una profesora de un colegio de Jerez que, según ha podido saber, ha pedido a sus alumnos que no celebren el Día del Padre. «Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar ayer un audio, iba a decir de una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera», ha explicado en cantante, muy molesto por la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Un vídeo que, como era de esperar, ha generado multitud de comentarios y reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, una de sus hijas, Alejandra, no ha dudado en mardarle un mensaje de apoyo a través de su perfil. «Papá, qué razón tienes!!! Por ejemplo, mi hijo no entiende porque se celebra el 8 de marzo el día de la mujer y no hay un día para celebrar el del hombre… y como se lo explicas????», ha escrito la hija mayor de Bertín Osborne.

Sin embargo, no han sido estas las únicas declaraciones del cantante que han generado polémica. Hace algunos días, unas palabras del artista sobre su manera de querer provocaron muchos comentarios ya que la propia Fabiola Martínez se sintió dolida. Por este motivo, el cantante no dudó en aclarar la situación para zanjar las especulaciones. Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq ha acudido a la presentación de la nueva campaña de la firma Hoss Intropia, presentada por Ángela Molina y sus hijas.

La hermana de las hijas de Bertín Osborne ha sido preguntada por los periodistas por este tema y ha salido en defensa del cantante y de su manera de querer. «No somos quién para juzgar como quiere la gente. Lo importante es que te quieran al máximo como cada uno quiere y eso tiene que ser suficiente», ha dicho Ana Cristina Portillo, que ha comentado que Bertín Osborne siempre ha sido encantador con ella.

Además de esto, Ana Cristina también ha hablado de sus planes para Semana Santa y de que se va de viaje, por lo que no podrá estar con sus hermanas esta vez: «las abandono», ha dicho. También ha hablado de su sobrina, Micaela, hija de su hermana Claudia Osborne: «Está súper bien, muy mayor. Es un gusto poder verlos crecer», ha comentado Ana Cristina Portillo, aunque por ahora descarta la maternidad porque está muy implicada en su faceta profesional. Eso sí, ha reconocido que le encantan los niños.