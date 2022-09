Al mes de septiembre se le espera siempre con ese aroma a cambios. Muchas personas acostumbran a marcar sus tiempos en paralelo al calendario escolar, una costumbre muy occidental y por eso es el momento elegido para llevar a cabo algún golpe de timón. Algo parecido sucede en la televisión ya que se retoman los programas tras el parón veraniego. Una de las grandes sorpresas que nos ha dejado el final de agosto ha sido la marcha de Ana Blanco del Telediario de TVE tras más de 30 años al frente, pero no ha sido la única ya que las nuevas temporadas de los espacios televisivos presentan muchas novedades.

El caso de la conductora del informativo de la cadena pública es cuando menos llamativo. Pese a que su marcha se ha hecho oficial hace escasos, días, la pedagoga de profesión pactó con la empresa su salida antes de marcharse de vacaciones de verano. Según se ha deslizado, el motivo no es otro que encontrarse «cansada» de estar al frente de este formato. Necesita nuevos retos en su vida profesional y en aras de eso se encuentra.

No obstante, en su currículo se lleva el haber sido la informadora de asuntos tan relevantes como los atentados del 11-S y el 11-M, la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, el primer aniversario de la muerte de la Princesa Diana de Gales o los nombramientos de los papas Benedicto XVI y Francisco. Se desconoce por qué presentadora apostará TVE para reemplazar a la bilbaína, pero suenan con fuerza los nombres de Ana Belén Roy, Ana Roldán o Alejandra Herranz, quien ha estado cubriéndola durante sus vacaciones.

El giro de guion más sorprendente del verano ha sido la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia, en un movimiento que ha generado mucha polémica durante todos estos meses y que deja a la periodista ante un reto mayúsculo en su carrera: vencer y convencer. De momento, se la puede ver como invitada de El Hormiguero en su nueva temporada.

Por otro lado, el fin de las emisiones de Viva la vida dejó un equipo huérfano, si bien algunos de sus rostros más habituales ya han encontrado acomodo. Fue el caso de María Verdoy, quien se incorporó como colaboradora de Ya es mediodía, precisamente el espacio que conducía Ónega hasta el pasado mes de junio. Allí también llegó Miquel Valls procedente de El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa. Y es que es imposible hablar de novedades en la tele sin citarla. Si todo va como debería y todo tiene visos de que sí, Ana Rosa Quintana volverá a ocupar su puesto de presentadora del espacio que lleva su nombre. Se encuentra en la recta final de su recuperación tras anunciar su retirada indefinida el pasado mes de noviembre para centrarse en la recuperación del cáncer de mama que se le diagnosticó y su regreso está cada vez más cerca.

Rostros que llegan y otros que ya lo hicieron antes y con nota. Es el caso de Adela González, que ha conseguido hacerse un hueco y ser importante en un formato tan importante en la parrilla televisiva como es Sálvame. Buen sabor de boca dejó también la incorporación de un rostro novel en esas lides como Ion Aramendi, en Supervivientes.

En clave realities, fue una noticia de impacto fue conocer que Jordi González era apartado de lo que durante años se había convertido en la horma de su zapato: «Muchas veces nos hemos encontrado en casa que un grifo está abierto y saliendo agua, pero no te das cuenta de que está saliendo agua hasta que alguien lo cierra. Eso es lo que me ha pasado, me han cerrado el grifo», comentaba él mismo.