Ana de Armas pasa página y olvida a Tom Cruise paseando con otro hombre

Ana de Armas ya habría pasado página con Tom Cruise tras ocho meses de relación. Tal y como aseguran fuentes cercanas a la pareja, entre ellos se «apagó la chispa» y se dieron cuenta de que «estaban mejor como amigos». Además, y según informa el portal The Sun, parece que fue ella la que tomó la decisión puesto que la relación estaba yendo demasiado rápido y no se sentía cómoda.

«Fue más bien decisión de Ana, porque las cosas iban muy rápido y empezó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban», aseguran.

Sin embargo, la actriz cubana no habría tardado mucho en recuperar la ilusión, y recientemente se dejaba ver en compañía de un atractivo empresario. La joven disfrutó de una agradable tarde de compras, mientras caminaba de lo más tranquila por las calles de la Meca del Cine en compañía de este apuesto joven con barba. Junto a ellos, también estaba su inseparable perrita Salsa.

La mediática ruptura con Tom Cruise

Pero, ¿quién es él? Al parecer, se trata del empresario Marcelo Valente, conocido como inversor de riesgo y que trabaja en la firma Babel Venture. Los dos serían muy buenos amigos, y tampoco es la primera vez que se les ve juntos. De hecho, hace poco disfrutaron de un concierto de Dua Lipa en el Kia Forum de Inglewood (California). De esta forma, la actriz demuestra que ya ha conseguido retomar su vida con total normalidad, y tampoco tendría problema a la hora de reunirse con su ex próximamente para continuar con las grabaciones de Deeper, la cinta que ambos protagonizan y que actualmente se encontraría en pausa.

ana de armas with her friend marcelo yesterday pic.twitter.com/lJKsy4HcSe — ana de armas archive (@dearmasarchive) November 12, 2025

«Ana aún le tiene mucho cariño a Tom, pero sentía que necesitaba dar un paso atrás para poder seguir adelante con su vida», apuntan desde su entorno. «La ruptura fue amistosa, y ambos han acordado seguir siendo amigos». Pese a que la actriz se encontraría un poco decepcionada, «sabe que todo mejorará. No llora por Tom, y sigue siendo amiga de él».

Quién en Marcelo Valente, la nueva ilusión de Ana de Armas

Marcelo Valente es originario de Bahía (Brasil) y se identifica como un apasionado de los viajes, la música y el arte. El empresario se trasladó a vivir a Los Ángeles para estudiar Entertainment Business en UCLA, una etapa durante la que conoció a Jessica Alba, con la que entabló una gran amistad.

Con el tiempo, Valente empezó a trabajar en Babel Ventures, una firma de capital con sede en Silicon Valley. En 2019 fue nombrado socio de la misma, y gracias a su trabajo ha colaborado con actores y músicos tanto en Estados Unidos como en Brasil. Además, también fundó Sepherd & Co, una empresa que conecta el entretenimiento y la tecnología.

De momento, ni el empresario ni Ana de Armas se han pronunciado sobre su relación pese a haber sido fotografiados juntos. El tiempo dirá si realmente ha surgido la chispa del amor entre ellos, o se trata simplemente de una amistad.