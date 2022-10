Ana de Armas: la Marilyn española que está a un paso de superar a Penélope Cruz

El fenómeno Ana de Armas está en cotas máximas tras el estreno de Blonde en Netflix. La actriz se mete en la piel de todo un icono histórico como Marilyn Monroe y su brillante interpretación está cosechando una ola de elogios. No tanto la película, que reparte sus opiniones entre admiradores y detractores, pero que sea como fuera ha conseguido colarse en el siempre competido top 10 de la plataforma de contenidos en streaming. Tanto es así que ya hay quien habla de la hispano-cubana como favorita a hacerse con el Oscar a Mejor Actriz en 2023.

Time lapse of Ana de Armas transforming into Marilyn Monroe for Blonde. pic.twitter.com/p9rnls4BDf

— Netflix (@netflix) September 30, 2022