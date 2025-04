Cayetana Guillén nunca imaginó que las declaraciones que dio en el marco de los premios Talía iban a traer consigo una gran polémica y un distanciamiento, al menos en el universo 2.0, con su gran amiga Amaia Montero. La artista y la presentadora llevan gozando de una excelente relación desde hace más de dos décadas, sin embargo, su historial de amistad se ha visto salpicado por las palabras de Guillén, quien confirmó el regreso de la intérprete a La Oreja de Van Gogh.

En las últimas semanas se había comentado que era algo que sucedería, sin embargo, no había confirmación oficial. Cayetana Guillén indicó, entre otras cosas, que lo sabía «desde hace mucho». «Le prometí no decirlo. No lo dije ni en casa», añadió.

Amaia Montero y Cayetana Guillén en Ibiza en 2009. (Foto: Gtres)

«Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo que me lo iba a contar, pero que no dijera nada. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta», relató sobre el momento en el que Amaia le contó la noticia. Horas después se ha producido un movimiento cuanto menos llamativo. Si bien Cayetana sigue siendo seguidora de Amaia en Instagram, la artista ha tomado la decisión de dejar de seguirla.

Amaia Montero en Madrid. (Foto: Gtres)

El comunicado de Cayetana Guillén

Eso no es todo, porque después del revuelo generado Cayetana Guillén ha emitido un comunicado con el que se ha sincerado tras lo ocurrido. «Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: ‘Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia», comenzó diciendo.

Cayetana Guillén en un evento. (Foto: Gtres)

«Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», finalizó.

Un anuncio precipitado

Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, las palabras de Guillén Cuervo han supuesto que Sony Music pise el acelerador para anunciar la vuelta de la vocalista al grupo. Se trata de un plan in extremis que nada tiene que ver lo que tenían pensado. Fuentes de toda solvencia indican a este digital que estaba previsto que el anuncio fuera por todo lo alto, con una convocatoria de prensa y un evento a la altura.

Fue en 2007 cuando Amaia Montero tomó la decisión de dejar la banda que nació en 1996. Un año después, Leire Martínez ocupó el lugar de Amaia en la formación musical. Sin embargo, tras 17 años en La Oreja de Van Gogh hace unos meses se anunció su controvertida salida del grupo. A raíz de ese inesperado movimiento comenzaron los rumores sobre la vuelta de Amaia.