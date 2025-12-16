Amigos y familiares dan su último adiós a Encarnita Polo: de Antonio Albella a José Manuel Parada: a

Madrid ha sido este martes el escenario del último adiós a Encarnita Polo, una de las artistas más queridas y populares de la música española de las décadas de los sesenta y setenta. Su voz se apagó para siempre el pasado 14 de noviembre, en unas circunstancias trágicas y estremecedoras que aún están siendo investigadas, pero su recuerdo y su legado permanecen intactos en la memoria colectiva de varias generaciones. Canciones como Paco, Paco, Paco o Pepa Bandera forman parte del imaginario popular y siguen sonando como testimonio de una carrera marcada por el talento y la cercanía.

La Basílica de La Milagrosa, situada en el madrileño barrio de Chamberí, acogió la misa funeral organizada por su única hija, Raquel Waitzman. No fue una elección casual: se trata de una iglesia muy próxima al hogar en el que Encarnita vivió durante años y a la que acudía con frecuencia, ya que era una mujer profundamente religiosa. Allí, rodeada del cariño de sus vecinos, amigos y compañeros de profesión, la artista fue recordada con emoción y respeto.

Raquel Waitzman en el funeral de Encarnita Polo. (Foto: Gtres)

Raquel Waitzman fue la primera en llegar al templo para ultimar los detalles de una ceremonia marcada por la sobriedad y el recogimiento. Durante estas semanas, la hija de la cantante ha optado por el máximo silencio, limitándose a comunicarse mediante un único comunicado y evitando cualquier exposición mediática. Su prioridad, según su entorno, ha sido preservar la memoria de su madre y velar para que se depuren responsabilidades por un suceso que jamás debió ocurrir.

Entre los asistentes destacó la presencia de Antonio Albella, integrante de Locomía y persona muy cercana a la artista. «Vamos a recordar a Encarnita con mucha alegría», afirmó a su llegada, explicando que su vínculo con la cantante era prácticamente familiar y que considera a Raquel como una hermana. También acudió visiblemente afectado José Manuel Parada, uno de los amigos que Encarnita conservó del mundo del espectáculo. El presentador no ocultó su devastación al recordar que «no ha sido una muerte normal», haciendo alusión al brutal final que sufrió la artista.

Antonio Albella en el funeral de Encarnita Polo. (Foto: Gtres)

La expectación mediática fue notable, no solo por la figura de Encarnita Polo, sino por las circunstancias de su fallecimiento. La cantante, de 86 años, murió tras ser presuntamente estrangulada por otro residente en el centro privado de Ávila en el que vivía desde febrero. Según el relato de los trabajadores, los hechos ocurrieron de madrugada, cuando un hombre de 66 años, ingresado apenas dos días antes y sin antecedentes violentos conocidos, entró en la habitación de la artista. A pesar de los intentos de reanimación, Encarnita ya no presentaba signos vitales.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. El presunto agresor permanece en custodia policial en un centro psiquiátrico, a la espera de que los forenses determinen si se encontraba en condiciones de responder ante la justicia. Mientras tanto, se analizan grabaciones, registros de accesos y se tomarán declaraciones a residentes y trabajadores. La familia, profundamente afectada, se pregunta si la residencia contaba con los medios y protocolos necesarios para evitar una tragedia así.

José Manuel Parada en el funeral de Encarnita Polo. (Foto: Gtres)

Más allá del suceso, el funeral sirvió para poner el foco en la figura humana de Encarnita Polo. Una mujer creyente, generosa y cercana, que atravesó momentos difíciles marcados por la falta de trabajo y la escasez económica, y que tomó la decisión de trasladarse a Ávila para estar cerca de su hija. Allí encontró, de manera cruel e injusta, un final que nadie pudo imaginar. La misa concluyó entre lágrimas, oraciones y aplausos contenidos. Amigos, familiares y seguidores coincidieron en algo: Encarnita Polo no será recordada por la tragedia de su muerte, sino por la alegría que transmitió durante toda su vida. Un adiós doloroso para una artista que sembró cariño allí por donde pasó y cuya voz, aunque apagada, seguirá resonando para siempre.