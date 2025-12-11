Isabel Jiménez sorprende al confesar que esta no será su primera Navidad como mujer separada

Fue en abril de 2025 cuando salió a la luz que Isabel Jiménez y Álex Cruz habían puesto fin a su discreta historia de amor. Llevaban juntos más de una década y, según lo publicado, atravesaron una crisis de pareja que finalmente no lograron superar. De esta manera, llevarían ocho meses haciendo vidas por separado, sin embargo, unas declaraciones de la presentadora de Informativos Telecinco han hecho saltar todas las alarmas al confesar que estas Navidades no serán las primeras que pasen cada uno por su lado.

«Os enterasteis tarde de la ruptura, porque ya hace más de un año. No son las primeras Navidades que pasamos separados», desvelaba a su llegada de la fiesta navideña de Mediaset. Sin querer entrar en mayores detalles, la periodista se limitaba a reírse y a confesar que «este año había sido de recolocar cosas, de situarse en una nueva etapa y de fluir». «Ha habido de todo como todos los años. Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, hemos llegado hasta diciembre, hemos sobrevivido», sentenciaba.

Isabel Jiménez en la fiesta de Navidad de Mediaset. (Foto: Gtres)

Sobre la posibilidad de que llegue un amor en su vida en el próximo 2026, Isabel no se ha mostrado reacia, comentando que con el amor «nunca se sabe» y que «llegará cuando tenga que llegar». Un comentario que deja entrever que no cierra la puerta a rehacer su vida sentimental y enamorarse de nuevo después de romper con el padre de sus hijos. No obstante, por ahora, no se le ha vuelto a relacionar públicamente con ningún otro hombre desde entonces.

En cuanto a cómo pasará esta Navidad, Isabel ha comentado que se trasladará a su Almería natal para estar junto a sus seres queridos. «Tengo ganas de parar, lo que pasa es que la Navidad no es precisamente una fecha para eso. Haciendo recuento de cenas, llego a Almería y al día siguiente ya tengo la comida de amigas, o sea que no paras. Pero con ganas un poquito también de resetear y de bajar a la tierra», confesaba.

La historia de amor de Isabel Jiménez y Álex Cruz

Aunque estuvieron juntos 16 años, a día de hoy son pocos los detalles que se conocen sobre la historia de amor de Isabel Jiménez y Álex Cruz. Varios medios apuntan a que se conocieron en Almería tres años antes de pasar por el altar. En 2009 celebraron su boda en una ceremonia íntima en la tierra natal de la periodista y, diez años después, en 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Hugo. En 2021 se convirtieron en padres por segunda vez con la llegada de Daniel, el pequeño de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Este 2025 han dado el paso de continuar sus vidas por separado, aunque lo cierto es que parece que eso no ha sido un impedimento para que continúen manteniendo una buena relación. De hecho, la televisiva ha llegado a confesar que «pase lo que pase, siempre van a ser una familia». «Hemos sido un equipo durante 20 años y vamos a seguir siéndolo», expresó hace tan solo unos meses.