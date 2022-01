Son incontables las veces que Amelia Bono ha aprovechado sus redes sociales para presumir de padre. José Bono y su hija están más que unidos y es tal el vínculo existente entre ellos que ahora la primogénita se ha convertido en el apoyo fundamental del político de cara su nuevo e inquietante proyecto, una nueva apuesta profesional que consiste en una página web creada con el fin de recoger todo lo su legado de forma digital.

Así lo hizo saber la expareja de Manuel Martos, quien no dudó ni un momento en compartir en su perfil de Instagram una fotografía con su progenitor, que acompañó de unas cariñosas palabras redactadas a modo de felicitación: “Super orgullosa de ti papá. Er Pepe ayer lanzó su página web, donde nos muestra su legado digital” escribió la influencer junto con varios hashtags como #erpepeesmuchopepe o #muyinteresante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)



A sus 71 años, el exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados ha visto como uno de sus grandes sueños se ha hecho realidad al lanzar a la plataforma digital la mencionada página web. En ella se pueden ojear los más de 30.000 documentos cuyo contenido trata de hacer un repaso por la vida del entonces presidente de Castilla – La Mancha.

Hay quien pueda pensar que esa especie de biografía únicamente contará con contenidos políticos. Pero nada más lejos de la realidad. En ella José Bono se ha abierto en canal, hasta tal punto de plasmar los momentos más significativos de su vida personal y profesional, desde su infancia hasta la actualidad.

A modo de presentación, el abogado ha protagonizado un vídeo en el que ha dejado constancia de la manía que le ha acompañado a lo largo de su vida: la de conservar fotografías, documentos y todo tipo de escritos de gran valor personal para él. Se justifica en esta costumbre para aclarar: “Por eso sigo con esa manía de conservar y repasar los recuerdos”.

En su carta de presentación también asegura que se ha embarcado en ese proyecto con único fin, ya que según él: “Es un reconocimiento de gratitud a la memoria de mis padres, a mis amigos, a mi familia y a los ciudadanos de mi país a los que tanto debo”.

“He sido una persona afortunada, esa es la realidad y mi vida no es nada del otro mundo, pero es mi vida y si considerase que solo merece el olvido, sería que no he merecido vivirla, por eso una parte de mi vida está en esta página web” ha concluido el de Salobre.

Anima a todo el mundo a echar un vistazo a su nuevo lanzamiento, un costoso trabajo que ha provocado todo tipo de reacciones en sus admiradores y allegados. Tal y como ha podido transmitir su hija Amelia, tanto ella como el resto de la familia se sienten orgullosos del político, de su trayectoria profesional y de todo lo que ha conseguido a nivel personal, entre otras cosas, formar una amplia familia donde prevalece el amor y la unidad por encima de todo.