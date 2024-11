Amaia Montero reaparece en la red con un sorprendente cambio de look

Después del vendaval mediático que supuso la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, y los rumores que se desataron a raíz de la noticia, Amaia Montero ha reaparecido en la red con una fotografía en la que luce un sorprendente cambio de look que le ha hecho estar irreconocible para muchos de sus seguidores. Ha sido el locutor radiofónico Tony Aguilar el encargado de sacar a la luz dicha imagen, con el objetivo de agradecer a la artista su participación en una subasta benéfica destinada a los damnificados por la DANA.

«Muchas gracias, amiga, por firmarnos tu guitarra Admira para #GuitarrasSolidariasPorLaDana», escribía Aguilar en su perfil oficial de Instagram. En la fotografía que publicaba, la artista aparecía posando con su instrumento con un aspecto que no ha pasado desapercibido para los internautas, ya que lucía un pelo mucho más rubio y unos pómulos más marcados de lo normal, así como unas cejas más pronunciadas. Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en registrar diferentes reacciones al respecto: «¿Quién es?», «¿Esta es Amaia?», «Está diferente a cuando se presentó con Karol G», «Está irreconocible», «¿Qué se ha hecho esta mujer?», «No parece ella», «Lo siento, pero no está guapa», escribían algunos de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tony Aguilar Rodríguez (@tonyaguilarofi)

Tras mostrar su nuevo e impactante físico, la pregunta que más se ha repetido es el motivo por el que Amaia ha decidido realizarse este cambio de imagen. De hecho, hay quienes todavía dudan si se trata de una inteligencia artificial o de algún filtro de Instagram. No obstante, por ahora, la artista del País Vasco aún no se ha pronunciado al respecto.

El fin de su silencio discográfico

En medio del debate que se ha generado en redes a raíz de este cambio de look, Amaia Montero continúa centrada en sus nuevos proyectos. El pasado martes, 29 de octubre, la cantante lanzó por sorpresa la canción Tormenta perfecta, un tema que ella misma ha confesado que llevaba guardado más de diez años y que ha decidido que ahora era el momento perfecto para regalársela a todos sus fans. «Quiero compartirla con vosotros porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Este inesperado lanzamiento llegó tan solo unos meses después de que apareciera por sorpresa junto a Karol G sobre el escenario del Estadio Santiago Bernabéu. Ambas interpretaron Rosas y las especulaciones sobre un posible regreso a la actividad musical de la misma no tardaron en aparecer, las cuales continúan más vivas que nunca después de sus últimos movimientos.